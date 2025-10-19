Home Képriport Meghitt hangulatban ünnepelték az időseket Csilizpatason
Meghitt hangulatban ünnepelték az időseket Csilizpatason

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: JP/Felvidék.ma)

A csilizpatasi kultúrházban tartották meg az Idősek Pillanata című nyugdíjas napot október 17-én, ahol a falu vezetése szeretettel és tisztelettel köszöntötte a szépkorúakat.

A rendezvényen Takács Ernő polgármester köszöntő beszédében háláját fejezte ki mindazok iránt, akik hosszú évtizedeken át munkájukkal és példamutatásukkal gazdagították a közösséget. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjas évek nem lezárást, hanem egy új életszakaszt jelentenek, amelyben több idő jut önmagukra, családra és az unokákra.

A meghitt hangulatú ünnepen Takács Dorina műsora mellett a helyi oktatási intézmények diákjai is fellépése is színesítette a programot, amely a szeretet és a közösség erejét ünnepelte.

Fotó: JP.

Felvidék.ma

