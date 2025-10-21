A városháza felújítása gyors ütemben halad Füleken

A füleki városháza tavaly nyár óta átfogó felújításon esik át. Az épület kültere és beltere is hatalmas változásokon megy keresztül. Hosszú hónapok elteltével eltávolították az állványzatot, az épület új külsőt öltött.

A homlokzat felújítása a befejezéséhez közeledik

„A felújítás két részből áll – a Helyreállítási tervből a külső felújítást és az épület energiahatékonyságát oldjuk. Ez főként a központi fűtést, a nyílászárók cseréjét, a tetőcserét, a levegő rekuperációt stb. érinti” – mondta Agócs Attila polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat erre a célra 2,5 millió eurós támogatást kapott. Az épület kültéri rekonstrukciója a napokban a végéhez közeledik. „A homlokzat már majdnem kész, a kő lábazat hiányzik még, amit egy prágai alvállalkozó készít el.” A homlokzat felújítása során igyekeztek minél több történelmi elemet megőrizni, a régi fényképek alapján a már eltűnt részeket is helyreállították. „A régi szemöldökpárkányok és a homlokzati díszek igazán szépre sikerültek. Visszaállítottuk az ablakok régi formáját és eredeti zöld színét. Az egykori fából készült tűzoltó megfigyelőtorony megmentése is szép elem.”

Megújított udvar és új parkoló

A belső udvar is teljes felújításon esik át, ahol az eredeti rossz minőségű aszfaltot zöld növényzet és bazaltkockák váltják fel. „Ami teljesen láthatatlan lesz, az az, hogy az épület körüli összes ereszcsatornából összegyűjtjük az esővizet. Hat méter mélyen a föld alatt vannak elásva az akár 10 ezer liter vizet is befogadó tartályok” – magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy a vizet az udvar új zöldfelületeinek öntözésére használják majd. Az elektromos autók számára töltőállomást alakítanak ki.

A város a hivatalnokok és a látogatók parkolására is gondolt, hogy tehermentesítse a városháza előtti nyilvános parkolót. „A Jilemnický utcában vettünk egy telket, ahol a VPS lebontotta a régi házat, amely már dőlt be a szomszédokhoz. A jövőben körülbelül 20 parkolóhelyet szeretnénk itt kialakítani, felszabadítva ezzel a hivatal előtti parkolót a nyilvánosság számára.” A polgármester szerint erre legkorábban két év múlva kerülhet sor. „Pénzügyileg még messze vagyunk ettől. Miután az építkezés ezen szakasza befejeződött, kitakarítjuk a területet, és talán jövőre leszórjuk kaviccsal. Teljesen üzemképes parkoló 2027-28 között létesülhetne itt.”

A kiterjedt belső munkálatokkal is haladnak

A látható külső változásokkal párhuzamosan az épület belsejében is zajlanak a felújítási munkálatok. „A városi önkormányzat úgy döntött, hogy saját és hitelből származó forrásokból fejezzük be a beltér felújítását. Nagy lenne a disszonancia, ha a külsőt szépen, történelmileg helyreállítanánk, a belső térben pedig olyan elemeket őriznénk meg, amelyek a századfordulótól a szocializmuson át egészen a 90-es évekből származnak. Igyekszünk mindezt a historizáló stílus szellemében összehangolni.”

Mindkét szinten megújítják és kiegészítik a terrazzo padlókat, a hivatal régebbi részében pedig egységesítik a beltéri ajtók kialakítását. Nagyobb beavatkozásokat igényeltek az új műszaki rendszerek, mint például a levegővisszanyerés és a légkondicionálás. A munkálatok az első emeleti helyiségek egy részének átalakítását is magukban foglalják. „Az elrendezésbeli változások elsősorban a titkárság körül történtek, ahol a polgármester, az elöljáró és most már az alpolgármester is helyet kapott, aki történelmileg mindig az épület másik végében ült. Ez fontos lépés lesz a kölcsönös kommunikációban is” – mutatott rá.

A hivatal helykapacitását kibővítették a melléképület padlásterével, amelyben egy kisebb tárgyalóterem kap helyet. Ez költségesebb tűzvédelmi intézkedésekkel is járt. „Úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer így szétszedjük az épületet, akkor ezt is megcsináljuk, még ha drágább is lesz” – tette hozzá azzal, hogy a projekt összköltsége jelenleg 3,3 millió euró körül mozog.

Az építkezésnek idén novemberben kellene befejeződnie. „Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnal beköltözhetünk. Ekkor veszi kezdetét a projekt pénzügyi elszámolása és a használatbavételi eljárás. A hivatal tavasszal térhet vissza a városházára” – zárta a beszélgetést.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma