Fico szerint az EU-nak támogatnia kellene Trump és Putyin budapesti találkozóját

Az lenne a legokosabb, ha az Európai Unió támogatná Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozóját. Robert Fico kormányfő ezt a témát is szeretné megnyitni az Európai Tanács ülésén. Erről a parlament európai ügyekért felelős bizottságának szerdai ülésén tájékoztatta a képviselőket.

Fico szerdán este találkozik Friedrich Merz német kancellárral is, akivel az energiaárakról és az autóiparról kíván egyeztetni. „Felteszem a kérdést az Európai Tanácsban, helyesek-e a szankciós csomagok és a kemény kijelentések, ha azt akarjuk, hogy megvalósuljon a budapesti találkozó” – mondta a kormányfő.

Szerinte az EU azt sem tudja eldönteni, akarja-e a találkozó megvalósulását. Úgy véli, az uniós vezetőknek nem kellene Ukrajnával kapcsolatos határozatot elfogadniuk, csak leszögezni, hogy támogatják a budapesti csúcstalálkozót.

„A tanácsban ezt az álláspontot fogom képviselni” – mondta, hozzátéve, az EU-nak nem lehet célja Putyin letartóztatása, hanem az, hogy mindenki tárgyalóasztalhoz üljön. „Béke nem lehetséges ukrajnai területek átadása nélkül. Vagy van más ötletük? Ez a valóság” – tette hozzá.

Fico arról is beszámolt, bekerült a zárójavaslatok közé, hogy az Európai Bizottság „gyorsan és határozottan reagáljon az energiaárakra”. Szlovákia igyekszik elérni, hogy az autóiparral kapcsolatos határozatot is elfogadjon a bizottság.

Közölte, hogy módosítani kell a belsőégésű motorok 2035-ös kivezetéséről szóló javaslatot, kompromisszumra van szükség. Ha sikerül elérni, hogy bekerüljön a zárónyilatkozatba az a bekezdés, amit Szlovákia javasol, Fico „talán” bejelenti Merznek, hogy Szlovákia egyetért az Oroszország elleni 19. szankciós csomaggal.

Michal Šimečka, a PS elnöke azzal reagált Fico szavaira, hogy az uniós vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is támogatta a budapesti csúcstalálkozót. Viszont attól tart, hogy Putyin valójában nem akar tűzszünetet, folytatni akarja a háborút, mert nem tart a felelősségre vonástól.

Orbán Viktor magyar kormányfő szerdán a közösségi hálón azt közölte, hogy folytatódnak a budapesti találkozó előkészületei – annak ellenére is, hogy a találkozót meghatározatlan időre elhalasztották.

TASR/Felvidék.ma