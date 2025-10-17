Home Itt és Most A szlovák kormány támogatja Trump és Putyin budapesti találkozóját
Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR/AP (archív)

A szlovák kormány maximális mértékben támogatja Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett találkozóját – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán a pozsonyi és a kijevi kormány ott tartott együttes ülésének kezdete előtt.

„Számos észszerű okom van, és értem, hogy miért kerül sor erre a találkozóra, és hogy az miért lesz Budapesten” – idézte Robert Fico szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A szlovák kormányfő hozzátette: egyúttal felajánlja bármilyen jellegű közreműködését Magyarországnak a találkozó megszervezésében.

Aláhúzta:

Amennyiben a találkozó eredményeképpen létrejön a béke Ukrajnában, az ennek az évszázadnak az egyik legfontosabb híre lesz.

Fico megismételte azon korábbi kijelentését is, miszerint országa támogatja Ukrajna függetlenségét és területi egységét.

Kiemelte:

Az elsődleges az, hogy a háború véget érjen és ne eszkalálódjon tovább. Rámutatott: kulcsfontosságú, hogy minél hamarabb és a diplomácia eszközeivel egy olyan igazságos és teljes béke jöjjön létre, amely összhangban áll az ENSZ-charta alapelveivel.

A szlovák miniszterelnök elmondta azt is, hogy támogatják Ukrajna uniós integrációs igyekezetét, mert úgy vélik, hogy annak mindkét oldal számára lehetnek gazdasági hozadékai, továbbá megerősítheti a régió stabilitását is, valamint új impulzusokat adhat a kétoldalú kapcsolatoknak.

Hangsúlyozta: ugyanakkor Szlovákia ezzel ellentétesen vélekedik Ukrajna esetleges NATO-tagságáról.

Fico egyúttal említést tett az ukrán féllel közösen megvalósítandó infrastrukturális projektekről. Mások mellett konkrétumként említette a Kijev és Pozsony közti vasúti összeköttetés beindítását, valamint a Felsőnémeti–Ungvár határátkelő megújítása terén tett előrelépést. Hozzátette: további projektek is folyamatban vannak az energetika terén.

MTI/TASR/Felvidék.ma

