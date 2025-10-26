Megkezdődött a téli időszámítás

Ma kezdődött a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állították át.

A téli időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt jelenti, hogy többet alhatunk egy órával.

Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem tudjuk pontosan. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi, egy órás óraátállítás eltörléséről döntött korábban, a tényleges megvalósítás viszont több tényező miatt várat magára.

Egyes források szerint az óraátállítás ötletét már maga Benjamin Franklin is felvetette, de tervét nem sikerült kiviteleznie. A világon elsőként 1916-ban az USA vezette be a nyári időszámítást energiatakarékossági okok miatt. Ezt hamarosan átvette a Föld számos országa is, beleértve Magyarországot is, bár nem alkalmazták folyamatosan, voltak olyan évek, amikor nem volt óraátállítás.

A nyári időszámítást Európában az Unió 1997-ben szabályozta és egységesítette.

Felvidék.ma