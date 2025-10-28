Megjelent a 22. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásait tartalmazó kötet a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában, „Bizonyságot teszek majd…” címmel.

A XXII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia kiválasztott címe világos igény a szervezők és ígéret az előadók részéről. Szervezőként „Bizonyságot teszek majd…”, hogy egy huszonkettedszer megrendezésre kerülő konferencia továbbra is életképes, továbbra is van arra igény, hogy a lehető legtágabb értelemben vett orientalisztika tudós képviselői megjelenjenek és magyar nyelvű előadással mutassák be kutatómunkájuk aktuális eredményeit. Előadóként „Bizonyságot teszek majd…”, hogy Vámbéry Ármin örököseként, a magyar Kelet-kutatás aktív részeseként igényes, magas színvonalú előadással megalapozva mutatható be, hogy a magyarországi orientalisztika továbbra is a nemzetközi keletkutatás szerves és elidegeníthetetlen része.

2024 októberében mindkét „bizonyságtétel” sikeresnek bizonyult: a másfél napos konferencián huszonhat előadó mutathatta be aktuális kutatási eredményeit úgy, hogy közben több jelentkezőt hely- és időhiány miatt sajnos vissza kellett utasítani. A Kelet-kutatók kiemelkedő érdeklődése bizonyítja, hogy a dunaszerdahelyi fórum igazán rangos rendezvényévé vált az orientalisták közösségének. A nemzetközi jelleget pedig a Magyarországról, Szlovákiából, Romániából, Ausztriából és Németországból érkezett részvevők garantálták. A megjelent kutatók elköteleződését bizonyítja, hogy a konferenciakötet az elhangzott előadások írott változatának több mint kétharmadát tartalmazza.

Ami pedig a konferencián bemutatásra került témákat illeti, azok pontosan olyan szerteágazó módon fedik le a Kelet-kutatás területeit, ahogyan Vámbéry Ármin megközelítette azt: a magyar őstörténet, a sztyeppetörténet, a turkológia, az iszlámtudományok, a politológia kérdéseit tárgyalják. Külön ki kell emelni a közvetlen vagy közvetett módon Vámbéry Ármin személyével vagy éppen tudományos munkájával, annak a mai korra vonatkoztatható tanulságaival foglalkozó előadásokat és tanulmányokat. Ezek a kutatások és értékelések bizonyítják, hogy Vámbéry személye és tevékenysége mind a mai napig kínál kutatási témát és nyújt segítséget aktuális problémakörök elemzéséhez, értékeléséhez.

Nagyon fontos, hogy a konferencia lehetőséget kínáljon a kutatók különböző generációi számára a közös gondolkodásra, a bemutatkozásra, a szakmai kapcsolatok kialakítására. A jövőben érdemes lehet ennek intézményesítése is, hiszen a konferencia alapító előadói mára egyetemi oktatókká, professzorokká váltak, akik saját tanítványaik számára adják át szakmai és módszertani tudásukat. A Nemzetközi Vámbéry Konferencia kiváló lehetőséget kínálhat a mesternek és a tanítványnak, hogy egyazon helyen, egyazon időben számoljanak be eredményeikről. Amennyiben ezt a Vámbéry Tudományos Kollégium elfogadja, a konferencia – meghatározott kvóta bevezetésével – intézményes formát kínálhat a tanítványok számára a tudományos rutinszerzésre, a mesterek kritikája és szakmai kontrollja mellett. Ezzel téve bizonyságot a magyar Kelet-kutatás jövőjébe fektetett hit mellett.

