Kossányi-hét a szentpéteri alapiskolában

A Kossányi József Alapiskola és Óvoda igazgatósága az iskola névadója születésének 117. évfordulója, a magyar oktatás újraindulásának 75. évfordulója és az iskola névfelvételének 22. évfordulója tiszteletére, egy héten át tartó ünnepségsorozattal adózott a neves pedagógus és költő emlékének.

A rendezvény az iskola névadója szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét, ahol Bukovszky János, iskolaigazgató mondott ünnepi beszédet, majd a Kossányi teremben Zigo Boglárka képzőművészeti alkotásaiból készült kiállitás megnyitójára került sor. Ezt követte filmvetitéssel egybekötött megemlékezés 1956-ra.

A rendezvény második napján került sor a Kossányi József Alapiskola és Óvoda, valamint a Kárpátia Sport Polgári Társulás szervezésében az asztalitenisz-tornára és a Kárpát – medencei Összmagyar Diákbajnokságra.

Szerdán az egészséges életmód és a környezettudatosság napján a tornateremben különböző sportversenyeket és ügyességi játékokat tartottak, majd Csikós Zsóka magyar kajakozónő tartott előadást. A 24 éves esztergomi születésű sportoló az idei Európa-bajnokságon egyéni számban három távon, 500, 1000 és 5000 méteren győzött. Az augusztusban rendezett világbajnokságon 1000 méteren megszerezte első világbajnoki címét, 500 méteren pedig bronzérmes lett. A szeptemberi maratoni kajak-kenu világbajnokságon Győrben világbajnoki címet nyert a rövidkörös versenyen.

Délután az iskola étkezdéjében különböző egészséges ételeket készítettek a tanulók.

Csütörtökön rendezték meg a Kossányi József Vers- és Prózamondó Versenyt, melyen 14 intézmény 85 tanulója vett részt.

Eredmények: I. kategória: Császár Abigél- MTNYAI Deáki, Dianis Léna Száva- Reményik Sándor ÁI, Szombathely, Krivánek Hanna- Kossányi József AI, Szentpéter- Kiemelt arany sáv. II.ketegória – Kocsis Noémi- Kóczán Mór AI és Ó, Csallóközaranyos, Baros András- MTNYAI Deáki, Tölli Fanni- Eötvös utcai AI, Komárom, Hajabács Dénes- Kossányi József AI, Szentpéter, Kubík Bianka- MTNYAI Deáki,Záležák Gréta- MTNYAI Perbete,Labancz Júlia- Kováts József Alapiskola, Bátorkeszi- Kiemelt arany sáv. III.ketegória – Rehák Linda- MTNYAI Deáki, Múcska Nina- Eötvös utcai AI, Komárom, Gjergji Lilien- MTNYAI Deáki, Szabadszállási Lara- Jókai Mór AI, Komárom. IV. kategória- Cserge Rita- Kossányi József AI, Szentpéter, Egyházi Ákos- Eötvös utcai AI, Komárom, Váradi Jázmin- Eötvös utcai AI, Komárom. Csákvári Noémi- Katona Mihály AI, Búcs. Mangult Kamilla- Katona Mihály AI, Búcs. V.Kategória – Gábor Jázmin-Tarczy Lajos AI, Hetény, Bukovský Zsófia- MTNYAI Deáki, Dékány Dóra- Tarczy Lajos AI, Hetény, Tóth Hanna- Tarczy Lajos AI, Hetény – Kiemelt arany sáv.

Délután a kultúrházban a budapesti Szinház és Filmművészeti Egyetem 2025-ben végzett színművészeinek előadását láthatták, Vécsei H. Miklós: „Kinek az ég alatt már senkije sincsen” címmel, ifj. Vidnyanszki Attila rendezésében.

Pénteken az alapiskolák felső tagozatosainak műveltségi vetélkedőjére került sor, amelyen 6 iskola 6 csapata vett részt. Az első helyet a búcsi Katona Mihály Alapiskola szerezte meg, Bátorkeszi és Hetény előtt. További sorrend: Szentpéter, Dunamocs, Deáki.

Bóna Dénes Informatikai Emlékverseny: Első helyezettek: 4. osztály: Bálint Rómeó, 5. osztály: Bohuš Samia, 6. osztály: Madarász Félix, 7. osztály: Nagy Eszter, 8. osztály: Kovács Olivér, 9.osztály: Kárpáti Tamara.

Kossányi József Rajzpályázat díjazott rajzai: I. Kategória – Óvoda – Piroska és a farkas 1.Nikker Jázmin – Nyitnikék Óvoda Perbete, II. Kategória – 1-5. osztályok – Lúdas Matyi 1. Fridrich Karolina – Kossányi József Alapiskola Óvoda, Szentpéter, KÜLÖNDÍJ – Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti iskola, Szombathely. III. Kategória – 6-9. osztályok – Dal Édesanyámnak 1. Fűri Barbara – Jókai Mór Alapiskola, Komárom, 2.Molnár Bernadett – Kossányi József Alapiskola Óvoda, Szentpéter, 3. Rosinská Klaudia – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla

A Kossányi-hét zárórendezvényére a kultúrházban került sor, amelyen megjelent Gyarmati Tihamér, Nyitra megye képviselője; Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke és Hamran Tibor, Szentpéter polgármestere is, akiket Kajan Anikó igazgatóhelyettes köszöntött.

Bukovszky Borbála Kossányi József Örök Magyarország című versének szavalata nyitotta meg a rendezvényt, majd az iskola igazgatója Bukovszky János mondott ünnepi beszédet.

„Huszonkét éve vette fel iskolánk a Kossányi József tiszteletbeli nevet. Nem egy egyszerű, könnyű életút volt az övé. De bárhová is sodorta őt a sors, sosem feledkezett meg arról, honnan jött és hova tartozik. A szülőföld és a nemzetének szeretetéért, a magyar kultúráért végzett alázatos munkájáért pedig kiérdemelte a szentpéteriek tiszteletét is. Nem véletlenül választották éppen őt iskolájuk névadójává.

Mondhatnánk, hogy egy nemzet életében nem hosszú idő, de egy közösség, egy iskola életében már egy jelentős korszak.

Megújult az iskola, óvoda és a napközi épülete. És akkor még nem beszéltünk diákjaink 22 év alatt elért számtalan sikeres tantárgyi versenyeredményéről és sportsikeréről. Úgy gondolom, van mire büszkének lennünk. Ez alatt a 22 év alatt ezeknek a sikereknek, fejlesztéseknek, a pedagógusok munkájának, a szülők és a fenntartó támogatásának is köszönhetően sikerült iskolánkat egy korszerű, a környéken jó hírnévnek örvendő intézménnyé fejlesztenünk. Tehát van miért ünnepelnünk, és ezt e hét folyamán meg is tettük.”

Hamran Tibor polgármester köszöntőjében elmondta, azért fontosak az ünnepnapok, az iskolában zajló rendezvények, versenyek, mert ezeken keresztül meg tudják mutatni diákjaik, hogy milyen jó és felemelő érzés, ha közösen tudnak ünnepelni.

Átadásra került a Kossányi-díj is, melyben idén Mészáros Klára, az iskola volt pedagógusa részesült, aki 1965-től 1992-ig volt az iskola pedagógusa, majd a madari alapiskolából ment nyugdijba.

Az idei Kossányi Napokat záró rendezvény műsorában felléptek az iskola és óvoda diákjain kívül Dóczé Sándor Efraim, Bukovszky Gergely, a Csemadok mellett működő Rezeda énekkar és a Gyöngyösbokréta néptánccsoport, valamint a Martosi Református Alapiskola diákjai.

A rendezvény Magyarország Kormányának, a Nyitra Megyei Önkormányzatnak, a helyi önkormányzatnak, a Jövő Gyermeke Polgári Társulásnak, az iskola Szülői Szövetségének, és a többi támogatónak köszönhetően valósult meg.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma