Ismét elérhető lesz a Pető-módszer Kassán

A Pető Intézet (Semmelweis Egyetem Pető András Kar) munkatársai 2025. november 3. és 14. között Kassán konduktív pedagógiai fejlesztést és rehabilitációt folytatnak a mozgássérült gyermekek és felnőttek számára Kassán, a Magyar Református Központban, Miklósbörtön utca 3 (Pri Miklusovej vaznici 3).

Az érdeklődők a tanácsadásra az mrkkassa@gmail.com email címen jelentkezhetnek be.

Az új jelentkezők számára az első rendelést 2025. november 3-án, hétfőn tartják meg.

A jelentkezésnél a következő adatokat kell megadni: név, lakhely (pontos cím), diagnózis rövid leírása, életkor, nem, elektronikus levélben való elérhetőség, mobiltelefonszám.

A Pető Intézet munkatársai a jelentkezések sorrendjében pontos időpontot jelölnek ki az adott jelentkező számára, amelyről elektronikus levél formájában kapnak értesítést.

Kiknek ajánlott a foglalkozás?

Olyan gyermekek esetében (0,5 éves kortól), akiket terhesség alatt, vagy szülés közben vagy közvetlen utána ért központi idegrendszeri károsodás (oxigénhiányos állapot, agyvérzés, agyinfarktus) és ennek következtében mozgáskorlátozottság alakult ki, jellemző a megkésett mozgásfejlődés.

Felnőttek esetében is hatékony a konduktív fejlesztés és rehabilitáció az egyre gyakrabban előforduló neurológiai kórképekben, mint amilyen a sclerosis multiplex, a Parkinson-kór, a stroke vagy koponyasérülések utáni állapotban.

A program a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Diakóniai Központ és a Magyar Református Központ segítségével valósul meg.

Reformata/Felvidék.ma

