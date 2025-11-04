Az előadásban megjelennek Nagylak és Arad környéki szlovák énekek is

A mai Magyarország és Erdély között elhelyezkedő tájegység különleges táncait és énekeit, valamint híres költőinek gondolatait, verseit idézi meg legújabb, Partium – Az Értől az Óceánig című produkciójában a Duna Művészegyüttes – tájékoztatta a táncegyüttes kedden az MTI-t.

A közlemény szerint Partium földrajzi kiterjedése a történelem során gyakran változott, ezért nehéz meghatározni az eredeti, pontos területét. A mai értelemben vett Partium Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar és Arad megyét foglalja magában. Etnikai térképe nagyon színes, többségében magyar, román, cigány lakosság mellett élnek a vidéken szlovákok, bolgárok, szerbek és horvátok is.

Ezt a vidéket mutatja be a készülő előadás, amelynek rendező-koreográfusa Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője, és amely első alkalommal november 28-án, 19 órától lesz látható a Nemzeti Táncszínházban. A produkció egyik különlegessége, hogy a benne bemutatandó táncanyagok többsége még sosem szerepelt az Együttes repertoárjában

– írták a sajtóanyagban.

Az előadásban megjelennek a Sárrét és a Szilágyság magyar táncai, keményfoki román, nadabi román és cigány táncok, mácsai cigány, vingai bolgár, máramarosi hucul táncok, valamint Csasztvan Zsuzsanna, a népművészet ifjú mestere előadásában Nagylak és Arad környéki szlovák énekek.

A Partium nemcsak táncokban és énekekben gazdag, de híres szülöttekben is bővelkedik. Neves költőink származnak erről a vidékről, akiknek versei Rubold Ödön színművész tolmácsolásában szólalnak majd meg a színpadon. A műsor Ady Endre, Arany János, Dsida Jenő, Tóth Árpád, Kazinczy Ferenc, Szilágyi Domokos költeményeit, valamint az egész produkció a partiumi urbánus világ szellemi értékeit, a város és vidék kapcsolatát igyekszik megjeleníteni, és a partiumi emberek identitás kérdéseit feszegeti majd – fogalmaztak az alkotók.

Kitértek arra is, hogy a produkció ötletgazdája és egyik koreográfusa Farkas Tamás, a népművészet ifjú mestere, akit szoros családi kötelék fűz a Partiumhoz.

További információ a www.tancszinhaz.hu oldalon található.

mti/Felvidék.ma