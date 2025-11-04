Gallowich Tiborra emlékeztek születésének 125. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben

November 3-án, hétfőn az Aranycsapat Testület és a Magyar Futballmúlt Kegyeleti Társaság közös szervezésében megemlékezést és koszorúzást tartottak Gallowich Tibor, a magyar labdarúgás kiemelkedő alakja, volt szövetségi kapitány születésének 125. évfordulója alkalmából Budapesten, a Fiumei úti sírkertben található síremlékénél.

Gallowich Tibor labdarúgó, kapus, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya, valamint sportújságíró volt. Pályafutását a Nemzeti SC csapatában kezdte, majd a Budapesti AK mellett megfordult a 33 FC csapatában is.

Edzőként előbb az Ifjúsági Labdarúgó Szövetség kapitányaként, majd Budafokon és Tatabányán tevékenykedett. 1941 és 1943 között, valamint 1945-ben a Vasas vezetőedzője volt, ezt követően pedig a magyar válogatott szövetségi kapitányaként 1948-ig irányította a nemzeti csapatot.

Neki köszönhető az Aranycsapat gerincének kialakítása is:

Többek között Puskás Ferenc, Bozsik József, Kocsis Sándor, Grosics Gyula, Zakariás József és Hidegkuti Nándor is az ő irányítása alatt szerepelhetett először válogatott mezben.

Rövid időre ismét a Vasashoz tért vissza, majd élete utolsó évében Gyulán dolgozott.

Újságíróként az Esti Kurír és a Nemzetőr munkatársa volt, 1945 és 1947 között pedig a Népsport szerkesztőjeként tevékenykedett.

A megemlékezés kezdetén Joó Alfréd újságíró, a Magyar Futballmúlt Kegyeleti Társaság alapítója köszöntötte a résztvevőket, és felidézte, milyen jelentősége van annak, hogy méltó módon emlékezzenek meg Gallowich Tibor születésének 125. évfordulójáról.

Elmondta, hogy a megemlékezésre és koszorúzásra a család mellett több intézmény, szervezet és egykori sportegyesület képviselőit is meghívták, köztük azokat a klubokat is, amelyekhez Gallowich Tibor edzőként vagy játékosként kötődött. Mint jelezte, sajnálatos módon nem minden meghívott tudott jelen lenni az eseményen.

Joó Alfréd felidézte, hogy Gallowich Tibor síremlékét 1956. október 21-én, mindössze két nappal a forradalom kitörése előtt, a Vasas SC anyagi finanszírozásának köszönhetően állították fel.

A jubileumi évforduló alkalmából a síremléket az MTK Baráti Kör hozatta rendbe, teljes felújítása pedig a tervek szerint a következő tavasszal valósul meg.

Ezt követően dr. Dénes Tamás futballtörténész méltatta Gallowich Tibor életútját, kiemelve, hogy munkássága a magyar labdarúgás egyik legfontosabb korszakának megalapozója volt.

Beszédében mások mellett hangsúlyozta:

Gallowich nagy családként kezelte játékosait, és a fiatal tehetségekbe vetett hite alapozta meg a későbbi Aranycsapat sikereit.

Dénes szerint Gallowich Tibor emlékét sajnálatos módon nem őrzi úgy a magyar futballtörténet, ahogyan azt megérdemelné – s ahogyan életében sem kapta meg azt az elismerést, amely munkásságáért járt volna.

A megemlékezés zárásaként a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúikat a síremléknél.

A Felvidékről a Kárpátia Sport Polgári Társulás küldöttsége is részt vett a megemlékezésen. A társulás nevében Pallag György elnök, Mihács Szilvia alelnök és Bartalos Nikolas, a Felvidék.ma munkatársa hajtott fejet Gallowich Tibor emléke előtt.

Az eseményen Gallowich Tibor oldalági leszármazottai is jelen voltak, köztük keresztlánya, testvérének leánygyermeke, Gallowich Margit is, aki

személyes visszaemlékezéseivel és történeteivel gazdagította a jelenlévőket, felidézve a legendás sportember emberi oldalát is.

Gallowich Tibor megérdemli, hogy emléke és öröksége méltó helyet kapjon a magyar sporttörténetben. Több jel arra mutat, hogy a közeljövőben ez végre meg is valósulhat.

