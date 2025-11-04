November 17-én Kassán is zárva lesz a megyei hivatal

November 17-én zárva lesz a Kassai Megyei Hivatal, és az összes megyei intézmény megkapja ezt a lehetőséget – tájékoztatott a közösségi hálón Rastislav Trnka megyeelnök.

Azért döntött így, mert a kormány megszüntette ezt a munkaszüneti napot. „Azt szeretném, hogy a kollégák méltón emlékezhessenek arra, miért vonultak utcára az emberek 1989-ben, és lehet, hogy egy szimbolikus ‘kulcscsörgetésre’ is sor kerül a szabadságért és a demokráciáért” – tette hozzá.

Egyúttal azt is hangsúlyozta, nem csupán a múltra való szimbolikus emlékezésről van szó.

„Az évforduló arra is emlékeztet, hogy a szabadság nem magától értetődő dolog – minden nap éltetnünk kell, a kis és a nagy döntéseink révén is”

– zárta Trnka.

A november 17-i munkaszüneti napot a konszolidációs intézkedések keretében törölte el a kormány, javaslatát szeptemberben szavazta meg a parlament.

TASR/Felvidék.ma