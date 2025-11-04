Home Régió November 17-én Kassán is zárva lesz a megyei hivatal
Régió

November 17-én Kassán is zárva lesz a megyei hivatal

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Kassai Megyei Hivatal/Facebook

November 17-én zárva lesz a Kassai Megyei Hivatal, és az összes megyei intézmény megkapja ezt a lehetőséget – tájékoztatott a közösségi hálón Rastislav Trnka megyeelnök.

Azért döntött így, mert a kormány megszüntette ezt a munkaszüneti napot. „Azt szeretném, hogy a kollégák méltón emlékezhessenek arra, miért vonultak utcára az emberek 1989-ben, és lehet, hogy egy szimbolikus ‘kulcscsörgetésre’ is sor kerül a szabadságért és a demokráciáért” – tette hozzá.

Egyúttal azt is hangsúlyozta, nem csupán a múltra való szimbolikus emlékezésről van szó.

„Az évforduló arra is emlékeztet, hogy a szabadság nem magától értetődő dolog – minden nap éltetnünk kell, a kis és a nagy döntéseink révén is”

– zárta Trnka.

A november 17-i munkaszüneti napot a konszolidációs intézkedések keretében törölte el a kormány, javaslatát szeptemberben szavazta meg a parlament.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Besztercebánya megye szabadnapot adott az alkalmazottainak november 17-re

XIII. Őszi Kulturális Napok Párkányban

Kölyökklub és Filmmaraton várja a kicsiket és nagyokat...

Merész, de vállalható költségvetése lesz Nyitra megyének 2026-ban

Halottak napján emlékeztek meg a málenkij robot és...

Gombaszög 2026: ismertek az első fellépők, felvidéki zenekarok...

„A Vidék Asszonya – Az Év Vezetője 2025″...

Elindult a kezdők képzése a Dalia Kollégiumban

Az öt rossz és öt jó a Magyar...

Szabadnapot kapnak november 17-én a magisztrátus dolgozói

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma