Fico november 17-re kormányülést hív össze

Tiszteletben tartja a tüntetéseket, de tart a feszültségektől

Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Robert Fico (Smer–SD) miniszterelnök november 17-re, hétfőre kormányülést hív össze – jelentette be az STVR Sobotné dialógy című vitaműsorában. A kabinet ülésének programját a november 10-i koalíciós tanácson véglegesítik. A kormányfő azt mondta, tiszteletben tartja, ha az emberek ezen a napon tüntetni mennek, ugyanakkor nem szeretné, ha az események erőszakba torkollnának.

„November 17-re összehívom a kormányt, kormányzati napirendünk lesz. Hétfőn ülésezik a koalíciós tanács, és biztosan megvitatjuk, mi minden kerülhet a kormányülés programjába. Ami a Smer álláspontját illeti, mi is készülünk rendezvényekkel, de az egyetlen dolog, amit nem szeretnénk, az bármiféle összetűzés vagy erőszak, mert mindenfélét hallani” – fogalmazott Fico.

Hozzátette, bízik benne, hogy november 17-ét mindenki demokratikusan fogja megünnepelni.

„Hadd menjenek az emberek tüntetni, hadd mondják ki a véleményüket, ez engem különösebben nem zavar. Ez az ünnep ugyanolyan, mint bármelyik másik”

– mondta a kormányfő.

2001 óta november 17-e állami ünnep Szlovákiában, a Szabadság és Demokrácia Küzdelmének Napja. A dátum a Bársonyos forradalomra utal.

Az idei évtől azonban már nem számít munkaszüneti napnak – eltörlését a jövő évi költségvetési konszolidációs csomag részeként hagyta jóvá a parlament.

Az ellenzék és több civil szervezet is különféle rendezvényeket jelentett be erre a napra. Több intézmény és iskola jelezte, hogy november 17-én szabadnapot ad alkalmazottainak vagy diákjainak.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

