A békecsúcs biztosan Budapesten lesz

November 7-én találkozik Orbán Viktor az amerikai elnökkel Washingtonban

Palm Beach, 2024. július 12. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök november 7-én Donald Trump amerikai elnök vendége lesz a Fehér Házban, a találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimenetéléről is tárgyalnak majd – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön.

Gulyás Gergely azt mondta, már hosszabb ideje folynak a találkozó előkészületei, a cél az, hogy az egyeztetés a magyar–amerikai kapcsolatok és a magyar gazdaság szempontjából is eredményes legyen, ezért energetikai, hadiipari, gazdasági, pénzügyi együttműködésről szóló megállapodásokat fogadnak majd el.

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök a megállapodásokkal kapcsolatos bejelentéseket a sajtó nyilvánossága előtt teszi majd meg a Fehér Házban, az Ovális Irodában, a megszokott amerikai protokoll szerint

– mondta.

Hozzátette, a találkozó arra is lehetőséget ad, hogy a két vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen, és azt is meghatározzák, hogy mi az a menetrend, amely elvezethet az amerikai–orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz–ukrán békemegállapodásig.

Gulyás Gergely jelezte, örülnek annak, hogy a tervezett békecsúccsal kapcsolatban egyetlen ügyben, a helyszínben nincs vita: Budapesten lesz. De nem a helyszín a legfontosabb, hanem az, hogy békemegállapodás szülessen

– jegyezte meg.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a magyar miniszterelnök, aki a hivatalban lévő európai vezetők közül egyedül képviselte a béke ügyét és a háborús felekkel való tárgyalás fontosságát az elmúlt három és fél évben, azzal az amerikai elnökkel találkozik, aki január óta, háta mögött az amerikai állam és gazdaság erejével, ugyanezt teszi.

MTI/Felvidék.ma

