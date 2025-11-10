A magyar nyelv hetét ünnepeljük

A Csemadok Országos Elnöksége 2023-ban felújította az egykor sikeres anyanyelv hete rendezvénysorozatát Anyanyelvi Napok címmel. A rendezvény november 13-tól, a magyar nyelv napjától december 16-ig, Kodály Zoltán születésnapjáig tart minden évben.

Ez idő alatt a Csemadok által szervezett összes rendezvény (taggyűlés, előadás, énekkari fellépés, színházi előadás stb.) előtt, hasonlóan a korábbi anyanyelvi napokhoz, felolvassák egy jeles nyelvművelőnk anyanyelvvel kapcsolatos gondolatait, üzenetét.

Idén Tóh László József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja anyanyelvvel kapcsolatos soraiban az anyanyelv szerepéről, fontosságáról értekezik. Leíró soraiban rámutat, „nemcsak ostorral lehet elbizonytalanítani, megfenyíteni az embert, a nyelvén keresztül szintén sakkban tartható” és az anyanyelv használatának tiltása a diktarúrák egyik manipulatív, elnyomó eszköze – teszi hozzá.

Arról is ír, hogy az anyanyelvet váltani nem, csak feladni lehet. Az, aki ezt teszi, az a világ megértését adja fel, mert, ahogy írja „az igazán transzcendentális valóságokhoz és élményekhez a kulcsot leginkább anyanyelv adhatja meg”. Ezért sem helyes lépés elvenni gyermekeinktől, unokáinktól annak a lehetőségét, hogy magyar nyelven tanulhassanak – véli az író, aki szerint kétszeres terhet rakunk a szlovák iskolába íratott magyar anyanyelvű kis elsősök nyakába, akinek a tananyagon kívül még a tanítási nyelvet is meg kell tanulnia! „Vajon nem indul-e eleve hátránnyal a szlovák anyanyelvű osztálytársaihoz képest? S vajon milyen lelki hatások, frusztrációk érhetik őt emiatt, amikor mindemellett még az új közösséget és új követelményrendszert is meg kell szoknia?” – teszi fel a kérdést.

A magyar nyelv hete felvidéki nyitórendezvényére Komáromban, a Csemadok-székházban kerül sor. Az Anyanyelvápolók Szövetségével közös rendezvény programja IDE kattintva elérhető.

Tóth László teljes írása, Üzenet a magyar nyelv hetét ünneplők részére címmel ITT olvasható.

SZE/Felvidék.ma