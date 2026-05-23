Lévai Fotográfiai Napok tizenkilencedszer

A Lévai Regionális Művelődési Központ idén már tizenkilencedik alkalommal szervezi meg a nemzetközi fotográfiai fesztivált. A Lévai Fotográfiai Napok keretében szlovákiai, magyarországi, lengyelországi és csehországi fotóművészek alkotásai kerültek kiállításra. A tárlat anyaga az idei évben részben Léva első írásos említésének 870. évfordulójához kötődik.

A fesztivál május 22-ei ünnepélyes megnyitóján Alžbeta Sádovská, a művelődési központ igazgatója kifejtette: a kiállítások mellett számos kísérőrendezvényt szerveznek a következő időszakban.

A hagyományokat követve az idei rendezvény is túllépi Léva városának határait,

a Lévai járás több településén is valósulnak meg programok a Lévai Fotográfiai Napok keretében.

Ján Krtík, Léva polgármestere

üdvözölte a közel két évtizedes fesztivált, amely fontos szerepet tölt be a város kulturális életében.

Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke ugyancsak méltatta a fesztivált. Kiemelte, fenntartóként a megye örömmel támogatja a határokon átívelő fotográfiai napokat.

A zsinagógabeli ünnepélyes esemény egyszerre több kiállítás megnyitója volt egyben. Marta Kosmályová mutatta be az egyes alkotókat. A volt zsinagógában a szlovák Dorota Sádovská különleges installációi láthatók. Csehországból idén az olomouci Nappali Álmodozás művészeti csoport tagjai mutatkoznak be a volt zsidó iskola kiállítótermeiben.

A lengyel Lukasz Prus Niewiedomski kültéri kiállítását a Hősök tere városházához közeli részén rendezték be. A fiatal fotográfus a koronavírus-járvány idején fotózta a hivatásos sportolók edzéseit. Ezekből készült csokor került kihelyezésre a város központjában.

Magyarországot idén három fotóművész képviseli. Janik Zoltán, Éles Balázs és Gábor de Fiala fotográfiái a Barsi Múzeum Nécsey Galériájában láthatóak. Mint a megnyitón Éles Balázs elmondta, a kiállítás képei nem az esztétikát szolgálják, mélyebb gondolatokat közvetítenek. „Az ember környezetre gyakorolt negatív hatását örökítik meg” – jegyezte meg az alkotó.

A fotóin az emberi tevékenység következtében elpusztult állatok jelennek meg, s egy nagyobb projekt részeként kerültek kiállításra Budapesten. A klasszikus, analóg módon készült fotográfiák grafikai alkotásként hatnak.

„Képeink egyfajta értékvállalást jelentenek részünkről a természet mellett, annak reményében, hogy a közöny még visszafordítható” – summázta gondolatait Éles Balázs.

Janik Zoltán szintúgy egyedi művekkel érkezett Lévára. Művein képzeletbeli tájak jelennek meg.

A művész szerint a fotográfiákkal megteremtődik az a közeg, ahol bátran kérdezhetünk és kutathatunk a válaszok után.

Péntek délután nyitották meg továbbá a Léva városa első írásos említésének 870. évfordulójához kapcsolódó csoportos tárlatot, ahol az 1950 utáni lévai régióbeli fotográfusok alkotásai tekinthetőek meg. E kiállításról hamarosan bővebb képriportban számolunk be.

Mint már írtunk, a fesztivál keretében a Lévai járás más településein is megvalósulnak események. Szombat délután a tapocsányi FoTop csoport tárlata nyílik az ipolysági Menora Saag Centrum Artis épületében. Mária Verešová fotói a lévai Dituria bevásárlóközpontban tekinthetőek meg.

Hontnádasdon Diana Takácsová és az indiai Rekha Sameer közös kiállítása nyílik meg, Hontfüzesgyarmaton a lévai Fotogravity Polgári Társulás fotósai kültéri tárlatát nyitják meg szombat este.

A kiállítások mellett foglalkozások, előadások, workshopok színesítik a fotófesztivál programját.

A Lévai Fotográfiai Napokat szélesebb partnerkapcsolatoknak köszönhetően szervezik meg minden évben. A támogatók és az együttműködők között találjuk többek között a befogadó településeket, Nyitra Megye Önkormányzatát, a Lengyel Intézetet, valamint a pozsonyi Liszt Intézetet.

A pozsonyi kulturális intézet igazgatója jelen volt a fesztivál ünnepi megnyitóján. Venyercsan Pál a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: a pozsonyi Liszt Intézet nem csupán a szlovák fővárosban fejti ki tevékenységét. „A Lévai Fotográfiai Napok igen rangos esemény, a fotográfia Szlovákiában és Magyarországon is jelentős műfaj, számos jeles alkotóval.

Örülünk, hogy minden évben magyarországi fotóművészek is bemutatkozhatnak Léván.

A Liszt Intézet már huzamosabb ideje támogatja a jeles nemzetközi fesztivált.

A Lévai Fotográfiai Napok programjai május utolsó hetében, valamint júniusban valósulnak meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma