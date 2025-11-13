Home Művelő A váci domonkos kripta kincsei
A Galántai Honismereti Múzeumban A váci múmiák titkai című aktuális kiállítás kísérőrendezvényeként Csukovits Anita néprajzos muzeológus, a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatóhelyettese A váci domonkos kripta kincsei című előadására hívják az érdeklődőket, melyre 2025. november 20-án 17 órai kezdettel kerül sor.

A kripta tárgyi leletei a 18. századi városlakók életéről és temetkezéskultúrájáról, a kor halálképéről is sok információval szolgálnak.

A váci koporsók pompája, gazdag szimbólumrendszere, a viseletek sokfélesége, a temetési kellékek és mellékletek garmadája egy, a sok háborús pusztítás után magára talált, gazdagodó, mélyen vallásos város élethez és halálhoz való változatos viszonyát mutatja meg.

Az előadáson a 30 évvel ezelőtti feltárás bemutatása mellett megismerkedhetnek a kriptából származó jellemző tárgytípusokkal és néhány különleges, ma már ismeretlen tárggyal.

A váci domonkos kripta kincseit bemutató előadásra 2025. november 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor a múzeum főépületében. Az előadásra a belépőjegy 3 €. A váci múmiák titkai című kiállításra megvásárolt aznapi jegyekkel az előadáson való részvétel ingyenes.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

