Esélyteremtés a Katedrában

Mától elérhető a Katedra Polgári Társulás által közreadott digitális Katedra folyóirat legfrissebb lapszáma. A november-decemberi dupla szám ezúttal a közelgő iskolareform egyik kulcsfogalma, az esélyteremtés témája köré épül: a folyóiratban olvasható 26 írásnak közel a fele ezt a témakört boncolgatja.

A témaindító vezércikkben a szerkesztőbizottság elnöke, Pintes Gábor az esélyteremtés pedagógiai mindennapokban betöltött szerepéről értekezik. Bíró Éva a neves hazai pszichológust, Strédl Teréziát faggatja az esélyteremtés különböző aspektusairól. Mező Ferenc az esélyteremtés fogalmának többszempontú értelmezését tárja elénk. Mező Katalin és Borbély Diana a különleges bánásmódot igénylő tanulók nézőpontjából közelíti meg a témát, Nagy Mészáros Krisztina pedig az inklúzió fogalmát is beemeli a témakörbe.

Pap Ferenc és Fehér Ágota az elfogadás lelki dimenzióit tárja fel, L. Ritók Nóra az elveszített esélyekről és azok okairól értekezik. Sánta Katalin a jövő iskolájának feltételeként értelmezi az esélyteremtést, Szabari Katalin módszertani ajánlásokat tesz a figyelemfejlesztésre. Misad Katalin és Kralina Hoboth Katalin a nyelvi esélyteremtés témáját boncolgatja.

A nyelvi esélyteremtés háttérösszetevőit ismerteti az Oros Bugár Anna – Vančo Ildikó – Kozmács István szerzőhármas magyar tannyelvű iskolák szlovákoktatásáról szóló tanulmánya.

A Jókai-emlékév apropóján Bálint Zsuzsanna egy olvasáspedagógiai projektet ismertet módszertani írásában, Magyar Ágnes a fogalmazástanítás tantárgyközi vonásait ismerteti. Csontos Ilona egy rendhagyó történelemóra didaktikai leírását teszi közzé.

Virágos Erzsébet erdőpedagógiával kapcsolatos módszertani ötleteket mutat be, Balogh Kinga az óvodások testtartásjavítására tesz módszertani javaslatokat, Csicsay Alajos pedig az III. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus lefolyását foglalja össze.

A felvidéki oktatási-nevelési intézmények és kulturális szervezetek tudósításai között olvashatunk a Selye János Gimnázium legújabb tanulmányi sikereiről, a dunaszerdahelyi Vámbéry Gimnázium egy projektjéről, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán zajló olvasókönyv-fejlesztésről, a Bázis Egyesület kulturális fesztiváljáról, valamint a Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola működéséről.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A XXXIII. évfolyam 3–4. száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján.

Jó olvasást kívánnak a szerkesztők!

Katedra/Felvidék.ma