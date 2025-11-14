Nagyszombat megye megerősíti a reggeli buszjáratait Somorja és Pozsony között

Somorja és környéke lakosságának Pozsonyba történő jobb és kényelmesebb napi utazása érdekében a Nagyszombati Önkormányzati Kerület úgy döntött, hogy megerősíti a reggeli buszjáratokat. 2025. december 14-től három új járatot vezetnek be, amelyek javítják a fővárosba való eljutást a reggeli csúcsforgalomban.

„Kényelmes és megbízható reggeli közlekedést szeretnénk biztosítani lakosaink számára a munkahelyre vagy az iskolába.

Az elemzések kimutatták, hogy Somorja és Pozsony közötti reggeli járatok régóta túlzsúfoltak, ezért döntöttünk a megerősítésük mellett. Úgy vélem, hogy ez a megoldás több száz embernek fog segíteni, akik naponta utaznak a fővárosba feladataik miatt”

– mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. Mint hozzátette: minderről egyeztettek Pozsony megye vezetőségével.

Az új hasznos járatok a 2025. számú vonalon fognak közlekedni. A 201 434-es Bős–Somorja–Pozsony járat Somorja és Pozsony közötti szakaszon 6:09-kor, 6:24-kor és 6:39-kor közlekedik. Kettő közülük (6:09 és 6:39) Csöllén és Dénesdtorcsmisérden is megáll. A 6:24-kor induló járat gyorsjáratként közlekedik az R7-es autópályán, és csak a somorjai autóbusz-pályaudvaron, valamint a Pozsony, Prievozská és Pozsony,AS megállókban áll meg. Nagyszombat megyében a járatokat a Dunaszerdahelyi Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat biztosítja.

A járatok hétköznapokon, iskolaidőben közlekednek, és a 2025/2026 decemberi változástól érvényes menetrendbe kerülnek beépítésre.

Az újonnan bevezetett járatokra egyszer használatos vagy bérletes utazási jegyet (PCL) kell vásárolni Nagyszombat megyében. További részletes információkat magyar nyelven az alábbi honlapon olvashatnak.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma