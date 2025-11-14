Nőtt a prágai repülőtér forgalma

Mintegy 11,5 millió utas fordult meg az idei nyári szezonban a prágai Václav Havel nemzetközi repülőtéren, 7,7 százalékkal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában – közölte a repülőtér honlapján.

Ennek ellenére a nyári forgalom továbbra is három százalékkal alacsonyabb, mint 2019-ben, a koronavírus járvány előtti utolsó évben – jegyezte meg Jiří Vyskoč, a repülőteret üzemeltető cég szakigazgatója. A nyári szezon március végétől október végéig tart – tette hozzá.

A prágai repülőtérről közvetlenül elérhető városok száma az idén 167 volt, hárommal több, mint 2024-ben.

A legnagyobb érdeklődés Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország és Törökország iránt nyilvánult meg.

„A tavalyi év volt az első a járvány után, amikor a külföldi utasok száma mérsékelten meghaladta a hazaiakét. Az idén ez a tendencia felerősödött” – mutatott rá Jiří Vyskoč.

A kimutatások szerint az idei nyári szezonban a külföldi utasok aránya 1,4 százalékponttal 54,6 százalékra emelkedett, a hazaiaké pedig 45,4 százalékra csökkent – olvasható a közleményben.

Az idei év első tíz hónapja alatt a prágai nemzetközi repülőtér 15 millió utast fogadott, 7,8 százalékkal többet, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az utasok 56,3 százalékát külföldi állampolgárok, 43,7 százalékát pedig cseh állampolgárok tették ki.

A téli szezonban, amely október 26-án kezdődött és március 28-ig tart, Prágából 127 városba lehet eljutni közvetlen járatokkal, köztük 15 új cél is van.

MTI/Felvidék.ma