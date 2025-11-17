Tizenhatodik alkalommal ragyogott az ICS Katalin-bál

November 15-én újra megtelt élettel a rimaszombati Tátra Szálló patinás bálterme: immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg az rimaszombati ICS hagyományos Katalin-bálját, amely este fél nyolckor nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A bálozókat már az első pillanattól magával ragadta az ünnepélyes elegancia, amely az egész estét áthatotta.

A belépőket látványos dekoráció, klasszikus báltermi fények és a Katalin-napi hagyományok színeibe öltöztetett enteriőr fogadta. A bál különleges atmoszférája olyan volt, mintha egy régmúlt, kifinomult társasági világba cseppentek volna vissza – ahol minden részlet a vendégek ünnepélyes fogadását szolgálta.

A hivatalos megnyitót követően a táncparketten felcsendülő dallamokra azonnal megtelt a tér: párok sokasága kezdte meg az első táncot, amely méltó nyitánya volt az estének. A bál a hagyományos eleganciát a modern szórakozással ötvözte: a vendégek ünnepi vacsorát élvezhettek, kötetlen beszélgetések és új ismeretségek szövődtek, a hangulat pedig óráról órára tovább fokozódott.

A 16. ICS Katalin-bál nem csupán egy estére hozta össze a közösséget, hanem ismét bizonyította: a hagyomány ereje és a gondos szervezés olyan elegyet alkot, amely minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújt. A vendégek visszajelzései szerint az esemény idei kiadása is mércét állított – és a szervezők ígérete szerint jövőre újra hasonlóan magas színvonalú ünnepi estére számíthatunk.

Felvidék.ma