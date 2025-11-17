Pellegrini kész elfogadni Peter Kmec lemondását

Peter Pellegrini államfő kész elfogadni Peter Kmec (Hlas-SD) uniós helyreállítási tervért és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyettes lemondását, ha megnevezik az utódját vagy tudatják az államfővel, hogy a miniszterelnök-helyettesi pozícióval egy másik minisztert kell megbíznia. A köztársasági elnök ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette ki.

„Természetesen készen állok a részleges alternatívára is, vagyis elfogadhatom a lemondást, míg keresik az utódját, a pozícióval pedig addig szokás szerint megbízom a kormány egyik tagját. Ha aztán a koalícióban megegyeznek arról, hogy ki legyen a következő miniszterelnök-helyettes, kinevezem az illetőt” – mondta Pellegrini.

Elmondása szerint nem akarja húzni az időt vagy feleslegesen akadályozni a folyamatot.

Az államfő arra számít, hogy a miniszterelnök-helyettes lemondásával bevezet egyfajta politikai kultúrát, az emberek pedig jobban odafigyelnek majd, hogy ugyanígy fog-e eljárni Robert Fico (Smer-SD) kormányfő hasonló szabálytalanságok és gyanús ügyek esetében is.

„Azt, hogy a kormányfő a saját emberei hibáit is ilyen szigorúan fogja-e megítélni, már csak az idő múlásával derül ki” – tette hozzá a köztársasági elnök.

Kmec szombaton (november 15. ) nyújtotta be lemondását, miután az ellenzék és a média részéről kritika érte a 200 millió eurós innovációs pályázati kiírásai miatt. A kritikusok főleg a kiválasztott cégek és a Hlas-SD párt közti kapcsolatokat kifogásolták. Kmec azonban nem gondolja, hogy jelentősebb hibát követett volna el. Sajtótájékoztatóján kijelentette, azért mond le, hogy megóvja a Hlas-SD, Szlovákia és az ipar hírnevét.

