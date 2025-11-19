Elindult a Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Program

Az Edutus Egyetem – a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával – meghirdeti a Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Programot. A kezdeményezés a magyarországi és a szomszédos országok felsőoktatási intézményeiben tanuló, 4. és 5. évfolyamos, MSc-s, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók, továbbá abszolutóriummal rendelkező doktoranduszok és doktorjelöltek számára nyújt egyedülálló kutatási lehetőséget.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy méltó módon ápolja és megismertesse a 2023-ban elhunyt Répás Zsuzsanna államtitkár asszony életművét és szakmai örökségét a Kárpát-medence fiatal kutatóival. A kiíró a pályázati felhívásban megjelölt nemzetpolitikai témákban vár pályaműveket, melyek elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a választott témát újszerű szemlélettel és korszerű kutatási módszerekkel dolgozzák fel.

A program keretében várhatóan 5 ösztöndíjas nyer támogatást, akik fél éven keresztül havi 120 000 Ft/fő támogatásban és egyéb lehetőségekben részesülnek.

További részletek és pályázati feltételek elérhetőek az alábbi linken.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma