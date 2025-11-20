Nyílt nap a szenci szakközépiskolában

Belépek az épületbe, jó hangulat fogad, ahogy sétálok fel a lépcsőn, ismerősök szólnak rám, némelyik mosolyogva, nevetve, hogy tovább akarok-e tanulni. A pedagógusok is szeretettel fogadnak, régi ismerősként, hiszen itt tanultam, csemadokosként és megyei képviselőként, az iskolatanács tagjaként is gyakran megfordulok itt.

Nyílt nap van, nem csoda, hogy idegenektől hemzseg a szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, jönnek az alapiskolások a szülőkkel együtt, megnézni, milyen lehetőségekből lehet választani. A november 20-án megtartott nyílt napra 47 tanuló érkezett. Ha valaki nem tudott most eljönni, az intézmény bármikor megtekinthető.

Vallom, a magyar iskola volt szüleim legjobb választása, amit köszönök nekik azóta is, igaz, már nincsenek itt velünk, de örökre hálás leszek érte nekik, mert az volt a céljuk, hogy boldog gyerekek legyünk, akik iskolába is szívesen járnak és akik később felnőttként is boldogulhatnak. A szenci magyar alapiskolából a szenci magyar gimnáziumba vitt az utunk (elnézést a többes számért, de az ikertestvéremmel együtt), ma már nincs gimnáziumi osztály és az iskola is többször névváltoztatáson esett át, de akkor is, ez az iskola képletesen szólva, az én iskolám maradt.

Ennek oka is van, ha az ember belép egy épületbe és azt tapasztalja, hogy vidám hangulat uralkodik, hogy a tanulók megtalálják azt a pedagógust, akiben megbízhatnak, akinek bármit elmondhatnak, az már fél siker. A diákok ugyanis ilyen körülmények között bizalmasra találhatnak. Erről egy régi néphagyomány jut eszembe, amikor a fiatal fiú keresztapát talál magának, aki bevezeti őt az élet dolgaiba, illetve ennek párját, amikor a lány keresztanyát talál, aki elmagyarázza neki a nővé válás folyamatát. Igen, ez a szokás abból a korból volt, mikor otthon nem volt „divat“ pl. a párválasztásról beszélni, akkor kellett egy néhány évvel idősebb fiatal felnőtt, aki ebben segítő kezet nyújtott. Ez a szokás egyébként a huszadik század elején még a mi környékünkön is megvolt. Nos, ha nem is pontosan ebben a formában, de a szenci Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolában a diákok a pedagógusokban ilyen személyre is akadhatnak.

Ennyit talán az iskolában uralkodó családias hangulatról, de térjünk át arra, mit is tanulhatnak itt a diákok.

A szenci középiskola színvonalas oktatást nyújt, ennek bizonyítéka az, ha érettségi után tovább szeretnének tanulni, viszonylag könnyen veszik az akadályokat a fiatalok, továbbá az, hogy az elhelyezkedési lehetőségek is megfelelőek. A Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola logisztika szakot is kínál, amit másutt magyar nyelven nem oktatnak Szlovákiában, tehát egy egyedi szakról van szó. A diákok az elméleti oktatás mellett szakmai gyakorlatot is szereznek, újabban az Erasmus pályázatnak köszönhetően külföldön is. A szak előnyeit a diákok mesélték el az érdeklődőknek.

Az óvodapedagógiai és nevelői, valamint a pedagógiai asszisztens szakon pedagógusképzés folyik, ez utóbbit középiskolai szinten másutt szintén nem kínálják, ugyanakkor hiányszakról van szó. Egyre több iskola keres ugyanis pedagógiai asszisztenst. Akkor sem kell elkeseredni, ha már nem vagyunk alapiskolások, hiszen a pedagógiai szakokat az iskola esti tagozaton is kínálja. Aki már leérettségizett, de szeretne még szakosodni és éppen a pedagógia érdekli, bejelentkezhet óvodapedagógus és nevelői szakra, de pedagógiai asszisztens szakra is. A pedagógus szakos diákoknak szintén van szakmai gyakorlatuk és ugyancsak az Erasmusnak köszönhetően lehetőség van külföldi gyakorlat megszerzésére is. Erről is a diákok meséltek az érdeklődőknek.

Aki tovább szeretne tanulni valamelyik egyetemen, annak is van lehetősége, hiszen a diákok érettségi vizsgát tesznek, így nyitott számukra szinte az összes felsőoktatási intézmény.

Apropó, nemrégiben az egyik édesanya azt panaszolta, hogy gyermeke unatkozik a közgazdasági egyetemen, mert szinte mindent megtanult Szencen a középsuliban, Pozsonyban a főiskolán már csak annyi a dolga, hogy levizsgázzon, tanulnia már nem nagyon kell. Egy iskola életében talán ez az egyik legnagyobb bók.

A színvonalas oktatás mellett a nevelés is hozzátartozik az iskolai élethez. A tapasztalatok szerzése és a közösségi élmények is kiemelten fontosak, de az is, hogy büszkék legyünk arra, akik vagyunk, hogy a gyökereinkre is büszkék legyünk. Ezt biztosítja többek között a Szenczi Molnár Albertet ábrázoló dombormű is, hiszen sokan tudják, a város híres szülötte mennyit tett a magyar nyelv fejlődéséért, hogy a zsoltárokat és Isten szavát magyarra fordította. Azt gondolom, ez a közeg is hatással lehet a diákokra, akik reményeink szerint a felvidéki magyar kisgyermekeket oktatják majd óvodáinkban, vagy a napközikben (iskolai klubokban).

Egy oktatási intézmény akkor lehet színvonalas, ha mindenre odafigyel, a magyar iskoláink zöme családias hangulatú, a szenci szórványban bástyaként is működik az iskola, bízom benne, hogy még nagyon sokáig.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma