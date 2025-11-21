Márkus László-emléknap Rimaszombatban képeken

Rimaszombatban megtartották az első Márkus László-emléknapot, amelyet a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezett november 20-án.

A rendezvény a Csillagházban emlékkonferenciával kezdődött, melyen ünnepélyes orgonajátékkal Stubendek Gábor kántor szolgált. Megnyitóként Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke tolmácsolta az idei magyar nyelv hetére szóló Üzenetet, melynek szerzője Tóth László költő.

Megható személyes visszaemlékezés hangzott el Gerenday Ágnestől, Márkus László unokájától, aki fényképekkel idézte fel ősei emlékét. A továbbiakban a Gömöri Hírlap korábbi és jelenlegi munkatársai, Hacsi Attila, Juhász Dósa János és Csipai István újságírók méltatták Márkus László újságírói, sport- és kulturális munkásságát.

Kiemelt téma volt Márkus történelmi megítélése, hozzájárulása Gömör és a helyi közösség fejlődéséhez, a demokratikus értékek tiszteltben tartása, az 1945-ben történt elítélése és bebörtönzése. Az emléktábla-állítás engedélyeztetési folyamata során a Besztercebánya Megyei Önkormányzat Kulturális Osztálya szakvéleményeket kért életművéről többek közt Simon Attilától, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójától is, ezt Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Gömörben igazgatója ismertette.

A megemlékezést záró orgonajáték után a résztvevők közösen indultak – érintve Márkus László egykori lakhelyét – a Fő térre, ahol a katolikus templomban a helyi Katolikus Kör támogatásával misét mondattak Márkus László lelki üdvéért. Majd átvonultak a mai Matej Hrebenda Könyvtár épülete elé, ahol egykor a Rábely-nyomda és a Gömör c. lap szerkesztősége működött, s Márkus László dolgozott. Itt ünnepélyesen leleplezték az új emléktáblát, amelyet Márkus budapesti családja kezdeményezett és támogatott. Az avatóbeszédet Juhász Péter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat alelnöke mondta. Az ünnepségen a ceredi plébános, Csák András atya áldotta meg a közösséget és az emléktáblát, valamint felolvasta Márkus László 1938-ban országosan ismertté vált versét, a Magyarnak lenni! című költeményt.

A rendezvény koszorúzással és a magyar himnusz közös eléneklésével zárult. Majd a Márkus család képviselői Kerényi Éva múzeumigazgatóval meglátogatták a Gömör-Kishonti Múzeumban az Üdvözlet Rimaszombatból című kiállítást.

Gecse Attila felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma