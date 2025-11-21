Komárom felkészült a havazásra

Az előrejelzések szerint a következő napokban enyhe havazás várható Komárom területén. A városi hivatal illetékes osztálya – együttműködve a városi rendőrséggel és más társszervekkel – elkészítette a téli útkarbantartási tervet, és felkészült minden lehetséges helyzet kezelésére.

Szükség esetén folyamatos ügyelet figyeli az időjárást, és a bevetési terv alapján gyorsan mozgósíthatók a megfelelő egységek – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

Mint írják, a város sókészletei feltöltve állnak rendelkezésre, a géppark bevetésre kész, a városi rendőrség járműveit pedig felszerelték a téli időszakhoz szükséges eszközökkel.

Havazás idején a téli útkarbantartás folyamatos, azonban a város kiterjedt területének kezelése időigényes, ezért a munkálatok fontossági sorrend alapján zajlanak.

Kérik a lakosságot, hogy tartsák szem előtt az alábbiakat: az első napokban különösen körültekintően közlekedjenek. Járművel csak megfelelő, téli abroncsokkal induljanak útnak. A hajnali órákban fokozottan csúszásveszélyesek lehetnek az utak – tervezzük ennek megfelelően a közlekedést. A lakónegyedekben nagy segítség minden együttműködés, hiszen a város hatalmas területének téli karbantartása összetett feladat. Figyeljünk egymásra: segítsük az időseket és a gyerekeket a forgalmasabb kereszteződésekben, illetve a veszélyesebb útszakaszokon. Munkanapokon legyenek különösen óvatosak az óvodák és iskolák környékén.

A városi hivatal, a KN Smart és a városi rendőrség munkatársai készen állnak arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma