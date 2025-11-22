Gubík László: Drucker kénytelen meghajolni a szakma és a közösségi összefogás előtt

A tárca fű alatt, gyorsított eljárásban vett volna el 5 millió eurót a magyar iskoláktól, ehelyett kénytelen visszavonni a rendelet erre vonatkozó részét. Az ígéret egyelőre szóbeli, a tárgyalások jövő héten kezdődnek.

Az iskolák finanszírozását módosító tervezetet tegnapig (2025.11.21.) lehetett véleményezni. A véleményezési folyamatba az Oktatási Műhely szakmai szervezetei és a Magyar Szövetség közös javaslattal kapcsolódtak be.

„A javaslatban azt kértük, hogy ne csökkentsék a kisiskolák támogatására vonatkozó méretszorzót, és ne vonjanak el újabb 5 millió eurót, mert ez a magyar iskolák háromnegyedét kivéreztetné”

– jelentette ki Gubík László.

A pártelnök arról is tájékoztatott, hogy T. Drucker tegnap, még a véleményezési folyamat vége előtt

ígéretet tett arra, hogy a magyar iskolákat hátrányosan érintő módosítást kiveszi a tervezetből.

„Ne igyunk előre a medve bőrére, de győztünk. Közösségi összefogással sikerült megakadályozni a magyar iskolahálózat támogatásának drasztikus csökkentését, az iskolák háromnegyedének kivéreztetését” – mondta Gubík.

Emlékeztetett arra is, hogy pártjának korábban Martina Šimkovičová kulturális miniszter asszony nyelvtörvényt módosító törekvését is sikerült megfékeznie, és azt is elérték, hogy a T. Taraba által kidolgozott környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló törvénymódosítás értelmében a szélerőműparkot telepítő befektetők ne kerülhessék meg az érintett önkormányzatokat és az ott élő embereket.

A szakmai szervezetek és a Magyar Szövetség közösen kidolgozott javaslatát másfél nap alatt 11 250 aláíró támogatta. A petíció ezzel a peticie.com nyolcadik legsikeresebb aláírásgyűjtése lett az elmúlt tizenkét hónapban.



Sajtóközlemény/Felvidék.ma