Együttműködési memorandum készül az iskolahálózat optimalizációjáról

Élénk és tartalmas egyeztetéssel zárult a mai kerekasztal-beszélgetés, amelyen Tomáš Drucker oktatási, kutatási, fejlesztési és ifjúsági miniszter a magán-, egyházi és állami iskolák képviselőivel, valamint különböző szakmai és fenntartói szervezetekkel tárgyalt az oktatás minőségének javításáról és az alapiskolai hálózat racionalizációjáról – köztük a Szlovák Városok Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével. A felek egy együttműködési memorandum előkészítését jelentették be a tárgyalást követő sajtótájékoztatón.

Finanszírozás, minőség és kisiskolák: a vita központi elemei

Drucker hangsúlyozta: a változások kiindulópontja az ún. „méretkoefficiens” finanszírozási rendszer módosítása, amely eddig anyagilag kompenzálta a kis létszámú iskolák fenntartási költségeit. A pénzügyminisztérium elemzése szerint a 50 fő alatti, teljes szervezettségű iskolák tanulói matematikából és szlovák nyelvből harmadával gyengébb eredményeket érnek el, ami indokolttá teszi a minőségi szempontú beavatkozást.

A miniszter kiemelte: nincs univerzális megoldás egy olyan sokszínű rendszerre, ahol egyszerre vannak jelen kis falusi iskolák, alternatív vagy specializált magánintézmények, illetve nagyvárosi egyházi iskolák. A cél az, hogy a folyamat több évre elnyúló, átlátható és minden érintett bevonásával történő egyeztetés eredménye legyen.

A memorandum és a gyakorlati garanciák

Drucker bejelentette: a minisztérium kész olyan együttműködési memorandumot aláírni, amelyben vállalja, hogy az optimalizációt a fenntartók, szakmai szervezetek és önkormányzatok bevonásával hajtja végre. A kisiskolák számára a miniszter konkrét pénzügyi garanciát is bejelentett: ha az érintett intézmények egy egyszerű űrlapon ismertetik jövőképüket, terveiket vagy speciális szerepüket, akkor a minisztérium 2025-ben a jelenlegi finanszírozási szintet biztosítja számukra, még a méretkoefficiens eltörlése mellett is.

A memorandum része lesz egy olyan munkacsoport felállítása, amely a jövőbeli jogszabályi változásokat és a hálózat optimalizációját készíti elő, beleértve a kisiskolák összevonási lehetőségeit, klaszterek létrehozását és a kurrikuláris reformhoz való illeszkedést.

Fenntartói visszajelzések: konstruktivitás és szakmai elvárások

A Szlovákiai Alapiskolák Szövetsége üdvözölte a gyors és érdemi együttműködést. Kérték, hogy a nyilvánosság felé minden szereplő következetes kommunikációt folytasson: ne „iskolabezárásként”, hanem minőségfejlesztési és hatékonyságnövelési folyamatról beszéljen.

A magániskolák képviselői kiemelték, hogy számukra kulcskérdés a kisiskolák továbbműködési feltételeinek tisztázása, mivel sok intézmény alternatív pedagógiai módszereket vagy speciális szükségletű gyermekeket lát el, akik számára a kis létszámú közeg minőségi feltétel. Üdvözölték a miniszter finanszírozási garanciáját, amely szerintük oldja a fenntartók bizonytalanságát.

Ezt megerősítette a Szent Mihály Iskola képviselője is, amely kifejezetten sajátos nevelési igényű és válsághelyzetben lévő gyermekeket fogad: szerintük létfontosságú, hogy a rendszer megvédje az ilyen kis létszámú intézmények speciális küldetését.

Minőségi oktatás a cél

Drucker a 2026-os évet „az implementáció évének” nevezte: ekkor indul teljes körűen a kurrikuláris reform, és ekkor kell dönteni a részben szervezett iskolák működési modelljeiről is. A miniszter szerint a változások szükségesek ahhoz, hogy a tanulók jobb eredményeket érjenek el, és a rendszer hosszú távon fenntarthatóbbá váljon.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közös cél az oktatás minőségének emelése, az iskolahálózat hozzáférhetőségének megőrzése, valamint a régiós és kisebbségi sajátosságok figyelembevétele.

Az SZMPSZ képviseletében Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, illetve Tamás Erzsébet, a Magyar Szövetség oktatási szakértője vett részt a kerekasztal-beszélgetésen, ám a sajtótájékoztatón már nem. Őket ezért külön cikkben kérdezzük, hogyan értékelték a mai találkozót és milyen jogi és anyagi garanciákat kaptak a minisztertől a nemzetiségi iskolák megmaradásának érdekében.

Mint korábban ITT írtuk, a kisiskolák fennmaradása kérdésessé válik az ún. méretszorszó megszűntetésével, ami a magyar közösséget aránytalanul nagy mértékben érinti. Az SZMPSZ korábban már véleményezte a Drucker-féle memorandumot – a szakvélemény ITT olvasható.

SZE/Felvidék.ma