Jubileumok és események beszámolói a Kürtös novemberi számában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának novemberi száma. A tartalomból:

Karácsonyi falu készül Ipolyszécsénykén, november 29-én avatják fel a községi hivatalnak otthont adó kastély udvarán. Csáky Károly életjubileuma alkalmából könyvbemutatót szerveztek az Ipolysági Városi Könyvtárban. Emellett interjút is közölnek az ünnepelt néprajzkutatóval, szerzővel.

A magyar nyelv hete alkalmából Tóth László, József Attila-díjas író osztja meg gondolatait a Kürtös hasábjain.

Egy nap két ünnep Inámban. Az óvodai jubileum mellett a szépkorúakat köszöntötték a faluban. Kiállítótérrel gazdagodott a besztercebányai alkonzulátus. Az ünnepi eseményen a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának tagjai is jelen voltak. Balogh Gábor, egykori területi választmányi elnök meg nem élt nyolcvanadik és halálának második évfordulója alkalmából emléksarkot adtak át az ipolybalogi falumúzeumban. Így tisztelegnek a sokrétű közéleti tevékenységet folytató egykori polgármester, Csemadok elnök előtt.

Szüreti vigadalom volt Ipolyhídvégen. Folytatódik a Nagykürtösi járásban működő Csemadok alapszervezetek bemutatkozása, a novemberi lapszámban az ipolyhídvégi és a kőkeszi alapszervezetek múltját elevenítik fel.

Betekintünk a járás magyar alapiskoláinak életébe is. Hangulatos diáknap valósult meg az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában. Gazdag programokkal köszöntött be az ősz Lukanényében. Ezek összegzése is olvasható a regionális havilapban.

Hagyomány született Ipolyhídvégen, idén első alkalommal tartották meg a Palócföldi Egyházzenei Kórustalálkozót.

A novemberi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy a kertészeti kisokos és a könyv- és az eseményajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma