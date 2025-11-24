A lakosság több mint 90 százaléka egyetértene a parlamenti etikai kódex bevezetésével

A lakosság 90,1%-a egyetértene a képviselői etikai kódex elfogadásával, amely előírná a parlamenti viselkedési szabályokat. 5,3%-nyian elutasítják ezt az ötletet – derült ki az AKO ügynökség reprezentatív felméréséből, melyet a TASR megrendelésére készített.

A közvélemény-kutatás november 11-e és 18-a között készült 1000 megkérdezett bevonásával. 68,1% teljes mértékben egyetért a javaslattal, 22% pedig legalább részleges viselkedési szabályozást támogatna. 2,1% egyáltalán nem ért egyet a javaslattal, 3,2% pedig inkább nem.

A megkérdezettek 4,6%-a nem tudott válaszolni a kérdésre. Pártpreferenciák alapján sincsenek nagy eltérések.

A kódex elfogadását az összes parlamenti és parlamenten kívüli párt támogatóinak legalább 80%-a helyesli.

