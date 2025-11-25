Banyabál: falusi mulatságból lett igazi jótékonysági márkanév

Két barát, egy kis falu, egy merész ötlet – így indult a sülyi banyabál, amely ma már teltházas női buli, sztárvendégekkel, tombolasorsolással, és ami a legfontosabb: a bevételből a helyi gyerekeket és nyugdíjasokat támogatják.

Sülyben (Dunaszerdahelyi járás) néhány éve még csendesebben teltek a hónapok, kevés volt a közösségi program, főleg olyan, ami kifejezetten a nőket szólította volna meg.

A sülyi két jó barátot Péder Szilviát és DJ Mulatós Dezsit azonban nem hagyta nyugodni a gondolat, és előálltak az ötlettel: legyen banyabál.

Mint azt Szilvia elmondta, elsőre talán tréfának tűnt, de a név megragadt, az ötlet pedig elkezdett komollyá válni. A cél egyszerű volt: egy olyan bulit szervezni a nőknek, ahol felszabadultan szórakozhatnak, táncolhatnak, nevethetnek – mindezt úgy, hogy közben a falu közössége is profitáljon belőle.

S hogy jutottak el az ötödik banyabálig?

Az első banyabál nehezen indult, hiszen mindent a nulláról kellett felépíteniük. A szervezők magánszemélyként láttak neki a munkának, de hamar kiderült, hogy ez így hosszú távon nem működik, s ekkor léptek be a képbe a sülyi nyugdíjasok, pontosabban a nyugdíjasklub, amelynek keretei közt a bált sikerült megszervezni, őket is támogatni.

„Az első alkalom még szerényebb volt, de a másodiknál már megszületett a döntés, hogy a befolyó pénzt visszaforgatjuk a rendezvénybe s ezáltal a falu közösségébe”– fogalmaz az ötletgazda Péder Szilvia.

Így jöttek az egyre nagyobb nevek, műsorok, sztárvendégek, mulatós előadók – a hír pedig szájról szájra terjedt és színültig megtelt a kultúrház. Ráadásul nemcsak a helyiek járnak vissza, hanem egyre több új érdeklődő érkezik más falvakból is.

A banyabálra a résztvevők maguk hozzák azt, amit elfogyasztanak, ami egyrészt csökkenti a költségeket, másrészt családiasabb és főként nyugodtabb hangulatot ad az estének.

A szervezők praktikus, mindenki által jól használható nyereményeket választanak tomboladíjul, amelyek egy részét szponzorok adják. Mint azt elmondták: elhangzott már, hogy a banyabál falunapi szintre nőtte ki magát, mások a zenészek cseréjét hiányolták, de ők úgy látják: aki igazán jól akarja érezni magát, az megtalálja a helyét a bálon.

Kinek mit nyújt az élmény mellett?

A zenét két zenész biztosítja felváltva– Dezsi, aki DJ-ként szerepel és egy szintetizátoros zenész, aki élő zenét játszik. A szervezői páros ragaszkodik egymáshoz: nem fognak „csak úgy” lecserélni senkit, mert ez már társi, baráti lojalitás kérdése is.

Ezalatt a banyabál egyik legfontosabb sajátossága, hogy a bevétellel a falu felé is elszámolnak. Az eladott jegyekből befolyt összegből pedig támogatják a helyi gyerekeket, meglepik a nyugdíjasokat, majd újabb közösségi programokat szerveznek, mint a legközelebbi Mikulás-járás.

„A Mikulás-nap alkalmával, minden évben december 5-én házhoz megy a Télapó és a gyerekek ajándékcsomagot kapnak. Egy közös barát a Mikulás, mi pedig a segédei, krampuszai”- jegyezte meg Dezsi.

Tisztában vannak vele: vannak családok, ahová nem jutna el a Télapó, ha ők nem vállalják magukra ezt a szerepet. Ez az élmény adja nekik az erőt, hogy ne csak a banyabált, hanem a jótékonysági akciókat is tovább vigyék.

Fejlesszük tovább, ami bevált

A banyabál nem egy önmagában álló esemény, hanem egy közösségszervező felhívás a faluban. A szervezők már húsvéti programban is gondolkodnak: tervük szerint a falu különböző pontjain rejtenének el édességeket, csomagokat, majd közös keresésre hívnák a gyerekeket, szülőket.

„Folyamatosan új ötletek születnek, de tudjuk, hogy csak annyit tudunk vállalni, amennyit szívvel-lélekkel végig is tudunk csinálni”– mondja Szilvia.

Felmerült már, hogy a nagy érdeklődés miatt nagyobb helyszínre kellene költöztetni a rendezvényt, de a szervezők ezt nem akarják.

A banyabál Süly községhez kötött, a név is innen ered, és ragaszkodnak ahhoz, hogy ez a falu saját, különleges eseménye maradjon.

„Nem célunk a vándorcirkusz, inkább azt szeretnénk, hogy Süly neve kapcsolódjon egy olyan eseményhez, amely összehozza a nőket, támogatja a gyerekeket és a nyugdíjasokat, és életet visz a faluba.”

A szervezők és a Süly–Nyugdíjas Szervezet sok szeretettel vár minden érdeklődőt az V. Sülyi Batyus-Banyabálra, amelyre 2026. március 21-én, szombaton 19:00 órától kerül sor.

A rendezvényen a jó hangulatról DJ Mulatós Dezsi és Csonka Alfréd gondoskodnak, valamint Peter Šrámek és Valaskó Ferenc lépnek fel. A belépő ára 20 €, a batyus jellegnek megfelelően mindenki saját ellátásáról gondoskodik. Jegyek és bővebb információ Péder Szilviánál az alábbi telefonszámon: 0911 265 196.

NT/Felvidék.ma