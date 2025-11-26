Home Régió „Vannak adósságok, amiket ki kell fizetni”
„Vannak adósságok, amiket ki kell fizetni”

Emléktábla-állítással emlékeztek Farkas Istvánra Ipolyságon

Pásztor Péter
Pásztor Péter
A leleplezés pillanata (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Diákkonferenciával és előadásokkal tarkított eseményfolyam részeként állítottak emléktáblát Farkas István műfordítónak, tanárnak egykori ipolysági működésének helyszínén. Születésnek 125., és halálának 50. évfordulója alkalmából dr. Kiss László helytörténész, orvostörténész kezdeményezte a szakmai nap megszervezését és a méltó megemlékezést az Ipoly menti kisvárosban.

A november 25-én tartott megemlékezés dr. Kiss László szlovák nyelvű előadásával kezdődött a Gimnázium – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola audiovizuális termében. Szerdán, a délelőtt folyamán a városháza színháztermében a  Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola és a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium gimnazistáinak prezentációs előadása követte.  Az előbbi intézmény diákjai a két világháború közti időszak Ipolyságáról szóltak. A magyar iskolaközpont diákjai Farkas István legfőbb fordítását, A Pretúr-ház címűt vették górcső alá. Dr. Kiss László a történelmi épület falai között magyar nyelven emlékezett meg Farkas Istvánról.

Megemlékezés az egykori állami polgári iskola épülete előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint elhangzott, az író, műfordító, lapszerkesztő, tanár és iskolaigazgató 1926 és 1938 között tevékenykedett Ipolyságon.

Fontos szerepet játszott a magyar–szlovák irodalmi kapcsolatok ápolásában.

Szlovák írókat fordított magyar nyelvre, ismertté tette a szlovák irodalmat magyar nyelven és a magyar irodalmat szlovák folyóiratokban.

Az Ipolyságon töltött évei alatt a helyi iskola tanára, később igazgatója volt. A jelenleg az egyházi iskolaközpontnak helyet adó épület falán leplezték le az emléktábláját.

Megemlékezők az iskola udvarán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az emléktábla kezdeményezőjeként dr. Kiss László orvostörténész a leleplezés előtt kifejtette: Ipolyság városa egy adóságát rója le a mai nappal ennek az emléktáblának a leleplezésével.

„Legyen mától ez az emléktábla nemcsak a fordító emlékének a tanúja, hanem a magyar és  szlovák együttélés bizonyítéka is”

– folytatta szónoklatában.

Dr. Kiss László (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint kifejtette, az emléknap mottóját Farkas Istvántól kölcsönözték, aki Ipolyságon fordított Kukučín művének előszavában írta: vannak adósságok, amiket ki kell fizetni.

Farkas István és Ipolyság

Farkas István 1900. május 18-án született Turócszentmártonban. Mint dr. Kiss László írja, hét évig élt a Farkas család Mártonban, Svetozár Hurban Vajanský, a neves szlovák író és politikus közvetlen szomszédjaként. A felcseperedő kisfiút a gyermektelen szlovák író gyakran vette ölébe és mesélt neki szlovákul.

Tiszteletadás az emléktáblánál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Középiskoláit Léván és Pozsonyban végezte, tanári oklevelet is Pozsonyban szerzett.

Mint már említettük, 1926-ban kerül Ipolyságra, ahol az akkori állami polgári iskola tanára, 1938-től az intézmény igazgatója lett.

Később Nagykanizsára, majd a délvidéki Hódságra helyezték át. Több kitérővel Pozsony környékén telepedett le.  Farkas István ötven évvel ezelőtt, 1975. december 23-án hunyt el Szentgyörgyön. Kívánsága szerint hamvait Léván, édesanya sírjában helyezték el.

Farkas a szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok úttörője

Írói és szerkesztői érdemei mellett a műfordítói tevékenysége is jelentős.

Martin Kukučín Dom v stráni (A Pretúr-ház) című  fő művét fordította le az ipolysági évei alatt.

Farkas 1930 nyarára fejezte be a fordítást, ám kiadót nem talált.  A kétkötetes fordítása  1935-ben jelent meg, a Csehszlovák Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság – közismert nevén a Masaryk Akadémia – szépirodalmi könyvsorozatának kiadványaként.

A leleplezett emléktábla (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mindezzel hozzájárult a szlovák és a magyar irodalmi kapcsolatok elmélyítéséhez.

A fordítás mellett több tanulmányt, cikket publikált különféle szakfolyóiratokban. Ezekkel is a két nemzet kapcsolatát erősítette.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

