„Vannak adósságok, amiket ki kell fizetni”

Diákkonferenciával és előadásokkal tarkított eseményfolyam részeként állítottak emléktáblát Farkas István műfordítónak, tanárnak egykori ipolysági működésének helyszínén. Születésnek 125., és halálának 50. évfordulója alkalmából dr. Kiss László helytörténész, orvostörténész kezdeményezte a szakmai nap megszervezését és a méltó megemlékezést az Ipoly menti kisvárosban.

A november 25-én tartott megemlékezés dr. Kiss László szlovák nyelvű előadásával kezdődött a Gimnázium – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola audiovizuális termében. Szerdán, a délelőtt folyamán a városháza színháztermében a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola és a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium gimnazistáinak prezentációs előadása követte. Az előbbi intézmény diákjai a két világháború közti időszak Ipolyságáról szóltak. A magyar iskolaközpont diákjai Farkas István legfőbb fordítását, A Pretúr-ház címűt vették górcső alá. Dr. Kiss László a történelmi épület falai között magyar nyelven emlékezett meg Farkas Istvánról.

Mint elhangzott, az író, műfordító, lapszerkesztő, tanár és iskolaigazgató 1926 és 1938 között tevékenykedett Ipolyságon.

Fontos szerepet játszott a magyar–szlovák irodalmi kapcsolatok ápolásában.

Szlovák írókat fordított magyar nyelvre, ismertté tette a szlovák irodalmat magyar nyelven és a magyar irodalmat szlovák folyóiratokban.

Az Ipolyságon töltött évei alatt a helyi iskola tanára, később igazgatója volt. A jelenleg az egyházi iskolaközpontnak helyet adó épület falán leplezték le az emléktábláját.

Az emléktábla kezdeményezőjeként dr. Kiss László orvostörténész a leleplezés előtt kifejtette: Ipolyság városa egy adóságát rója le a mai nappal ennek az emléktáblának a leleplezésével.

„Legyen mától ez az emléktábla nemcsak a fordító emlékének a tanúja, hanem a magyar és szlovák együttélés bizonyítéka is”

– folytatta szónoklatában.

Mint kifejtette, az emléknap mottóját Farkas Istvántól kölcsönözték, aki Ipolyságon fordított Kukučín művének előszavában írta: vannak adósságok, amiket ki kell fizetni.

Farkas István és Ipolyság

Farkas István 1900. május 18-án született Turócszentmártonban. Mint dr. Kiss László írja, hét évig élt a Farkas család Mártonban, Svetozár Hurban Vajanský, a neves szlovák író és politikus közvetlen szomszédjaként. A felcseperedő kisfiút a gyermektelen szlovák író gyakran vette ölébe és mesélt neki szlovákul.

Középiskoláit Léván és Pozsonyban végezte, tanári oklevelet is Pozsonyban szerzett.

Mint már említettük, 1926-ban kerül Ipolyságra, ahol az akkori állami polgári iskola tanára, 1938-től az intézmény igazgatója lett.

Később Nagykanizsára, majd a délvidéki Hódságra helyezték át. Több kitérővel Pozsony környékén telepedett le. Farkas István ötven évvel ezelőtt, 1975. december 23-án hunyt el Szentgyörgyön. Kívánsága szerint hamvait Léván, édesanya sírjában helyezték el.

Farkas a szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok úttörője

Írói és szerkesztői érdemei mellett a műfordítói tevékenysége is jelentős.

Martin Kukučín Dom v stráni (A Pretúr-ház) című fő művét fordította le az ipolysági évei alatt.

Farkas 1930 nyarára fejezte be a fordítást, ám kiadót nem talált. A kétkötetes fordítása 1935-ben jelent meg, a Csehszlovák Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság – közismert nevén a Masaryk Akadémia – szépirodalmi könyvsorozatának kiadványaként.

Mindezzel hozzájárult a szlovák és a magyar irodalmi kapcsolatok elmélyítéséhez.

A fordítás mellett több tanulmányt, cikket publikált különféle szakfolyóiratokban. Ezekkel is a két nemzet kapcsolatát erősítette.

Pásztor Péter/Felvidék.ma