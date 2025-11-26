Fico szerint Lajčák nem tett semmi olyat, ami miatt le kellene váltani

Robert Fico miniszterelnök nem fogja leváltani Miroslav Lajčákot, tanácsadói testülete tagját, volt külügy- és európai ügyekért felelős minisztert. A leváltására irányuló felszólítással kapcsolatban, amely a Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, elítélt bűnözővel folytatott kommunikációval kapcsolatos, a miniszterelnök úgy reagált „nem talált semmi olyat, ami miatt le kellene váltania Miroslav Lajčákot”.

Fico megismételte, nem enged a sajtó nyomásának, sem azokénak, aki ellenszenvet éreznek Lajčákkal szemben. Közölte, hogy ellenőriztetett minden lényeges információt.

„Megvizsgáltuk az összes kommunikációt, és nem találtam semmit, ami miatt le kellene váltanom Miroslav Lajčákot. Nincs okom erre”

– mondta, kiemelve Lajčák diplomáciai kvalitásait, széles látókörét és kapcsolatait, amelyekből az ország és a kormány is profitálhat.

Az SNS és az ellenzéki képviselők a múlt héten felszólították a miniszterelnököt, hogy a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel folytatott kommunikációja miatt szakítsa meg az együttműködést tanácsadójával, Miroslav Lajčákkal.

A szexuális bűncselekmények miatt elítélt, azóta elhunyt amerikai pénzember ügyével kapcsolatos dokumentumok között szerepel a Lajčák és Epstein között lezajlott e-mail-kommunikáció is. Lajčák a TASR hírügynökségnek azt mondta, csakis diplomáciai feladatai részeként kommunikált a pénzemberrel.

TASR/Felvidék.ma