Hamis állásajánlatokra és csalókra figyelmeztet a Profesia munkaközvetítő oldal. A csalók sms-üzenetekben kínálnak kiváló állásokat, magas fizetéssel, majd a részletekért egy csatolt linkre kell kattintani – figyelmeztetett Ľubica Melcerová, az oldalt működtető Alma Career társaság PR-menedzsere.

„Nem a Profesia küldi ezeket az üzeneteket, és sosem kommunikál ilyen módon az álláskeresőkkel. Az üzenet egyébként általánosan fogalmaz, és gyors kattintásra akarja rábírni az olvasóját. A Profesia elhatárolódik ezektől az üzenetektől” – tette hozzá Melcerová.

Ezekre nem kell reagálni, nem kell kattintani, ajánlott azonnal törölni az üzenetet. Aki mégis megnézte a csatolmányt, semmiképp ne adja meg a személyes adatait.

Ha kételyei vannak valamelyik álláshirdetéssel kapcsolatban, a társaság ügyfélszolgálatához fordulhat a www.profesia.sk oldalon.

TASR/Felvidék.ma