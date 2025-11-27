Pellegrini szerint eredményesnek kellene lennie a koalíciós pártelnökök találkozójának

Peter Pellegrini államfő szerint valamilyen eredményt el kellene érni a kormánypártok elnökeivel folytatott megbeszélésén. Hozzátette, nemegyszer riadtan nézi, mi történik a koalícióban. Erről újságírói kérdésre válaszolva nyilatkozott portugáliai látogatása során.

„Muszáj, hogy legyen valamilyen eredmény. Mert ha csak azt akarják elmondani, mi történik, azt a tévében is látom, és meg kell mondanom, egyáltalán nem vagyok boldog miatta, sőt időnként megrémít” – jelentette ki.

Pellegrini emellett találkozóra hívja a három legfőbb közjogi méltóságot is, erről még a munkalátogatása során beszél Richard Raši (Hlas-SD) házelnökkel.

„Geopolitikai viszonylatban és a belpolitikában is sok minden történik, ezért van szükség a három legfőbb közjogi méltóság találkozójára. Mivel a legutóbbi megbeszélés nálam volt, a mostanit megszervezhetné a házelnök”

– véli az államfő.

TASR/Felvidék.ma