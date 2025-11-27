Home Egyéb II. Csallóközi Kézilabda Kupa Dunaszerdahelyen
II. Csallóközi Kézilabda Kupa Dunaszerdahelyen

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a HC DAC Dunaszerdahely közös szervezésében zajlik a III. Csallóközi Kézilabda Kupa a Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban 2025. november 29-én és 30-án.

Szombaton és vasárnap ismét a fiatal kézilabdázóké lesz a főszerep, hiszen az U12-es korosztály tehetségei mérettethetik meg magukat, három ország részvételével.

A házigazda HC DAC Dunaszerdahely csapatán kívül négy együttes vesz részt a tornán.

A dunaszerdahelyi korosztályos együttes mellett Szlovákiát a Handball Zlatná (Csallóközaranyos) és a HC Tatran Stupava (Stomfa) képviseli, Csehországból a Handball Zlín érkezik, Magyarországról pedig a Tarján SE korosztályos csapata csatlakozik a mezőnyhöz.

Az esemény plakátja

 A torna menetrendje:

11. 29. szombat
1. 10.00-10.45 HC Tatran Stupava HC DAC Dunajská Streda
2. 11.00-11.45 Handball Zlatná Tarján SE
3. 12.00-12.45 HC DAC Dunajská Streda HC Zlín
4. 13.00-13.45 Handball Zlatná HC Tatran Stupava
5. 14.00-14.45 HC Zlín Tarján SE
11. 30. vasárnap
6. 09.30-10.15 HC DAC Dunajská Streda Handball Zlatná
7. 10.30-11.15 HC Tatran Stupava HC Zlín
8. 11.30-12.15 Tarján SE HC DAC Dunajská Streda
9. 12.30-13.15 HC Zlín Handball Zlatná
10. 13.30-14.15 Tarján SE HC Tatran Stupava

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

