II. Csallóközi Kézilabda Kupa Dunaszerdahelyen

A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség és a HC DAC Dunaszerdahely közös szervezésében zajlik a III. Csallóközi Kézilabda Kupa a Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban 2025. november 29-én és 30-án.
Szombaton és vasárnap ismét a fiatal kézilabdázóké lesz a főszerep, hiszen az U12-es korosztály tehetségei mérettethetik meg magukat, három ország részvételével.
A házigazda HC DAC Dunaszerdahely csapatán kívül négy együttes vesz részt a tornán.
A dunaszerdahelyi korosztályos együttes mellett Szlovákiát a Handball Zlatná (Csallóközaranyos) és a HC Tatran Stupava (Stomfa) képviseli, Csehországból a Handball Zlín érkezik, Magyarországról pedig a Tarján SE korosztályos csapata csatlakozik a mezőnyhöz.
A torna menetrendje:
|11. 29. szombat
|1.
|10.00-10.45
|HC Tatran Stupava
|HC DAC Dunajská Streda
|2.
|11.00-11.45
|Handball Zlatná
|Tarján SE
|3.
|12.00-12.45
|HC DAC Dunajská Streda
|HC Zlín
|4.
|13.00-13.45
|Handball Zlatná
|HC Tatran Stupava
|5.
|14.00-14.45
|HC Zlín
|Tarján SE
|11. 30. vasárnap
|6.
|09.30-10.15
|HC DAC Dunajská Streda
|Handball Zlatná
|7.
|10.30-11.15
|HC Tatran Stupava
|HC Zlín
|8.
|11.30-12.15
|Tarján SE
|HC DAC Dunajská Streda
|9.
|12.30-13.15
|HC Zlín
|Handball Zlatná
|10.
|13.30-14.15
|Tarján SE
|HC Tatran Stupava
Sajtóközlemény/Felvidék.ma