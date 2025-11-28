Jókai bableves disznókörömmel – az Ismeretlen ismerős legújabb része

A SZAKC Ismeretlen ismerős címmel indított podcast-sorozatának legújabb részében Szabó Csekei Tímea művészettörténész ragadós rajongással mesél Jókai életéről és munkásságáról, édesapjáról, Komáromról és arról, hogy az élet megpróbáltatásai ellen a legjobb gyógyszer a bableves disznókörömmel és egy pohár konyak. Esetleg egy-két-három, vagy több pohár vörösbor…

A „Jókai 200” emlékév kapcsán Szabó Csekei Tímea szakmai vezetése mellett tematikus sétákat, irodalmi és kulturális programokat szerveznek Komáromban, így ma is élővé válik az a világ, mely inspirálta az írót — és amelyben a hely, a közösség és az emberi értékek örök érvényűek. A podcast során a tematikus sétákról mesélve szórakoztató és tanulságos történetekkel elevenedik meg Jókai, aki szerint az élet megpróbáltatásai ellen a legjobb gyógyszer a bableves disznókörömmel és egy-két pohár konyak.

De nemcsak a humoros oldalát ismerhetjük meg, hanem Jókai mélyebb, érzelmesebb vonásait is. Fiatalon, 12 éves korában veszítette el édesapját, Jókay Józsefet, akinek hatása életére és írásaira is megkerülhetetlen volt. Önéletrajzi írásában így vall: „Büszkébb vagyok apám tiszta kezére, ki rám a polgári becsületet hagyta örökségül, mint az ősapám véres kezére, aki harci érdemeiért a nemesi címerünket hagyta örökül.”

Kiderül, Jókai nemcsak a kor ünnepelt sztárja, híres írója volt, hanem az árvák, a szegények és elesettek gyámolítója is, aki újságíróként és szerkesztőként is mindig kellő hangsúlyt fektetett a gyámoltalanok, károsultak megsegítésére. Kevésbé ismert, de tiszteletbeli tagja volt az első magyar gyermekvédelmi kongresszusnak és nem utolsósorban kiállt és támogatta a nők irodalmi szerepvállalását. Következetes és kitartó volt az elvei mellett, és üzenetére ma is érdemes odafigyelni: lankadatlan, örök küzdelemmel kell dolgozni a szabadságért, ami „ma már úttöltő kavics, amin rajta járunk” – és persze mi sem természetesebb, hogy van, amíg el nem veszítjük…

Tapasztalatait megosztva a művészettörténész arról is beszél, hogyan lehet megragadni a diákok figyelmét a 200 éve született íróval kapcsolatban. Mint mondja, Jókai nem gyerekeknek, hanem felnőtt olvasóknak írta regényeit, amelyek ma kötelező olvasmányok. Sokkal inkább ajánlja ennek a generációnak a nagy mesemondó novelláit – mi pedig podcast-sorozatunk legújabb részét – a diákoknak is.

A legújabb rész itt hallgatható meg:

SZE/Felvidék.ma