100 éves születésnapot ünnepel a szőgyéni labdarúgás

Advent első napjának estéjén megtelt a szőgyéni kultúrház nagyterme, ahol közel kétszázan tisztelegtek a 100 éves születésnap előtt. A helyiek mellé szépszámban érkeztek a közeli és távolabbi régiókból, a szőgyéni gyökerekkel rendelkezők, a futballrajongók és a sportkedvelők egyaránt.

Smidt Veronika, a község könyvtárosa üdvözölte az est vendégeit, akik a Szőgyéni Sportklub százéves jubileumának nyitóünnepségségére érkeztek, hisz a centenárium csúcspontjára majd márciusban kerül sor egy nagyszabású ünnepi rendezvény keretében. „Ezzel az évvégi találkozóval elindítjuk azt az emlékezést és ünneplést, amely végigkíséri majd a jubileumi évet.“- mondta, majd így folytatta:

„Mint ismeretes, a Szőgyéni Sportklub 1926 márciusában alakult meg. Az akkori játékosok egységes, piros–fekete mezt öltöttek magukra, és a közeli falvak csapatai ellen kezdtek el mérkőzni. A futball ettől kezdve a közösségi élet meghatározó eseményévé vált: vasárnaponként a falu apraja–nagyja ott volt a lelátón, együtt szurkolva a csapatnak. Ma arra a száz évre emlékezünk, amelyet történetek, küzdelmek, barátságok és megszámlálhatatlan emlék szőtt egésszé – közösségünk múltjává, jelenévé és szívügyévé“ – hangzott el a megnyitóban.

Az ünnep fényét emelte a kerek évforduló kapcsán megjelent kiadvány, mely „A labda bűvöletében – 100 éves a szőgyéni labdarúgás” címen látott napvilágot Szász Gyula és Laczkó Gábor szerzőpáros munkája nyomán.

„Amikor kézbe vesszük e könyvet, nem csupán múltidéző történeteket olvasunk – hanem újraélhetjük mindazt, amit a futball itt, Szőgyénben jelent számunkra. Generációk nőttek fel ezen a pályán, a lelátón, és az emberek – focisták és szurkolók egyaránt – egy közös ügy köré gyűltek: falunk csapata köré” – mondta a megnyitóban Méri Szabolcs polgármester. Majd így folytatta:

„Most, amikor visszatekintünk a múltra, hálával és tisztelettel gondolunk „a régi nagyokra”, mindazokra, akik építették ezt a sportéletet. A sportvezetőkre, edzőkre, azokra, akik a pályát gondozták, a mezeket mosták, a gyerekekkel foglalkoztak, vagy éppen szurkolóként szívüket adták a csapatért. Róluk szól ez a könyv. Bár a múlt fontos, a tekintetünk a jövő felé is fordul. Célunk, hogy a futballélet tovább éljen, fejlődjön. Szeretnénk megújítani a sportinfrastruktúrát, teret adni az utánpótlásnak, ösztönözni a fiatalokat a mozgásra, a csapatmunkára, a közösség szolgálatára. Mert hiszek benne, hogy ez a hagyomány – a futball hagyománya – a jövő nemzedékének is érték és útmutató lesz – mondta Szőgyén első embere.

Az est folyamán Melecski Beáta a helyi televízió munkatársa beszélgetett Szász Gyulával és Laczkó Gáborral, akik az elmúlt négy év alatt együtt göngyölítették fel a szőgyéni futball százéves történelmét.

A könyv megálmodója, ötletgazdája, tartalmi szerzője, az adatok dokumentálója Száz Gyula volt, aki öt évtized futballtörténéseinek volt aktív részese, játékosként, edzőként és vezetőként egyaránt.

„Köszönet illeti mindazokat a labdarúgókat, akik valaha magukra öltötték a szőgyéni csapat mezét, valamint az edzőket, vezetőket, a csapatok körül dolgozó segítőket, a szponzorokat, támogatókat és az önkormányzatot” – hangsúlyozta Szász Gyula.

A fotókat Laczkó Gábor, a fényképek szenvedélyes gyűjtője biztosította, aki gyűjtőmunkája során fontosnak tartja a fényképekhez fűződő történetek felkutatását is. Az ő munkájával a régi és rossz minőségű képek is felújításra kerültek. A könyvben szereplő 750 fotó, nem csak a labdarúgás történetét idézi, de sok felvétel tükrözi a régi falu arculatát.

Az est folyamán szakmai vetítés keretében idézték vissza az elmúlt éveket, majd szót kaptak azok a személyek, akik még emlékeikben őrzik a szőgyéni labdarúgás egyes eseményeit.

A könyv, évek szerint részletesen beszámol a mérkőzésekről, a sportklub tevékenységeiről, az eseményekről, egészen a szőgyéni futball 100 éves történelmének legjelentősebb mérkőzéséig, mely 2025. augusztus 27-én zajlott a szőgyéni futballpályán. A helyi csapat a nagy múltú, első ligában szereplő KFC Komárom csapatát fogadta a Slovnaft Kupa második fordulójában, ami igazi sportünnepnek számított, és amely több mint ötszáz néző előtt zajlott.

A könyv fülszövegét „Szerteágazó szőgyéni fociszálak” címen J. Mészáros Károly sportújságíró és sporttörténet-kutató, a szlovákiai magyar sportolók krónikása írta.

Az ünnepi esten a Szőgyéni Sportklub emlékplakettet adományozott, megköszönve mindazok a munkát és támogatását, akiknek segítségével napvilágot a szőgyéni labdarúgás 100 éves történetét bemutató könyv.

Végezetül a könyvet dedikálták a szerzők, majd a közelmúltban megújult és új arculatot öltött Pató Pál étterem, egy-egy pohár frissítőre hívta meg az est vendégeit.

A könyv megjelenésének támogatói: Bethlen Gábor Alap, Szőgyén Község Önkormányzata, Mánya kft., Jonagold kft, Pres-Tel kft., Szőgyéni Sport Klub és magánszemélyek.

Portálunk a közeljövőben részletesen bemutatja „A labda bűvöletében – 100 éves a szőgyéni labdarúgás” című kiadványt, melyet az érdeklődők Laczkó Gábornál megvásárolhatnak, ill. a +421 910 930 112-es telefonszámon történt rendelés esetén postai úton átvehetnek.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma