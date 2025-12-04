Home Képriport A rozsnyói református iskola diákjainak adventi műsora képeken
Képriport

A rozsnyói református iskola diákjainak adventi műsora képeken

Máté Gyöngyi
Máté Gyöngyi

A Rozsnyói Református Iskolaközpont idei karácsonyi műsora ismét bizonyította, hogy az intézményben különleges szerepet tölt be az ünnepre való készülődés. A kulturális központ színházterme már jóval a kezdés előtt megtelt a szülők, a nagyszülők, volt diákok és az iskola támogatóival, akik izgatottan várták, hogy megtekinthessék a hetek óta készülő bemutatót.

A műsor központi eleme az alsó tagozatos tanulók betlehemes játéka volt. A diákok életkorukhoz illő, kedves, dramatizált formában mutatták be Jézus születésének történetét. A jeleneteket rövid verses betétek gazdagították.

Máté Gyöngyi képriportja az eseményről.

