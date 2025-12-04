Adventi kiállítás – apró csodák, csendes szemlélődés

Advent beköszöntével a Szőgyéni Galéria és Könyvtár épülete amatőr kézművesek közös kiállításának adott otthont, ahol négy különböző alkotói világ találkozása várja a szemlélődőket.

A kiállított tárgyak tulajdonosa: Székely Margit, Skrován Éva, és Konterman László Szőgyénből, valamint Kontár János Esztergomból, aki a Szőgyéni Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor egyik alapítója.

Smidt Veronika, az intézmény vezetője az ünnepélyes megnyitón olyan helynek nevezte a kiállítást, ahol az alkotás öröme, az emberi kéz ügyessége, és a szív csendes szeretete találkozik, majd így folytatta:

„A kézzel készült alkotásoknak különleges értéket ad a bennük rejlő emberi érzelem, a gondoskodás, és az alkotó személyes energiája. Ez az érzés abból fakad, hogy az alkotó minden mozdulatával, minden öltéssel és ecsetvonással, minden döntésével egy darabot ad magából, ami láthatóvá válik a kész tárgyon, így az nem csupán egy tárgy, hanem egy történet, egy érzés, ami az alkotó személyiségét is képviseli.”

A kiállítás látogatóit gobelinek, festmények, kézzel festett karácsonyi gömbök és dobozba zárt miniatűr kompozíciók várják egy térben, közvetlenül a könyvtár szomszédságában.

Székely Margit több mint egy évtizede a gobelinhímzésben leli kedvét, és csodás tájképeket, bibliai jeleneteket és más művészeti alkotások formáit öltögeti a fonalak színes gazdagságába. Minden darab egy apró csoda, tele emlékkel, türelemmel és szépséggel.

Skrován Éva a kelme mestere volt, de 2023-ban rátalált az alkotás azon örömére, melyet azóta festményeken valósít meg. Elhozta képzőművészeti alkotásait, festett karácsonyi díszeit, melyek egyedi alkotások. Kiállított munkáinak minden darabja sajátos hangulatot, ünnepi fényt, különleges részleteket hordoz magában.

A Konterman László és Kontár János alkotta párost a „dobozba zárt világ” ragadta magával, az egyedi asztali és fali díszek középpontjába állított órák, miniatűr szerkezetek és szobrocskák sokasága, mely különös hangulatot sugároz. Az aprólékosan kidolgozott, sajátos hangulatú, kézzel készített miniatűr darabok ugyancsak csendes szemlélődés közepette mutatják meg varázsukat. Az óraszerkezetek és a hozzá társult elemek egy régi világ szimbólumaiként állítják meg a szemlélődőt.

Smidt Veronika, a galéria háziasszonya örömmel veszi, ha betér egy-egy látogató, és hosszú, csendes szemlélődéssel tekinti meg a kézzel készült kiállított tárgyakat.

„Ez a kiállítás nem a hírnévről, nem a nagyvilág zajáról szól, hanem az alkotás finom szépségéről és belső öröméről. Arról a csendes boldogságról, amely végigkíséri az alkotót a mű megszületéséig, és úgy tapasztalom, hogy amikor betér egy-egy látogató, finom és szelíd szépségük elbűvöli” – mondta el Smidt Veronika, aki az adventi idő ajándékaként tárta a látogatók elé „Az apró csodák” kiállítását.

Elmondta, hogy a kiállításnak ezt a formáját a jövőben is folytatni kívánja, megmutatva azokat, akik bármilyen formában alkotnak, teremtenek, és kézügyességükkel, szorgalmukkal és kitartásukkal gazdagítják Isten csodás világát.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma