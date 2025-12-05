Home Magazin Jónak lenni jó – fogjunk össze egy jó ügyért!
Magazin

Jónak lenni jó – fogjunk össze egy jó ügyért!

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI)

A Jónak lenni jó! fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat, s fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről Nagy Elek beszélt csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Jónak lenni jó! – amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja – fővédnöke a műsorban elmondta: ő maga is egy elszakított országrészben, Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s emiatt atrocitást átélni.

Ugyanakkor, ha a szülői háttér, az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert – tette hozzá.  Mint elhangzott, az idei kampány a KEGYES (Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése) alapítvány támogatását tűzte ki célul.  „Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyerekeknek egy olyan minimumlétet tudjunk biztosítani, ami a számukra egy meghatározó élmény lesz” – fogalmazott Nagy Elek.

Hozzátette, azért kell segíteni, hogy ezek a gyerekek megtapasztalják, érezzék, hogy egy egész nemzet áll mögöttük.

Elmondta azt is, hogy a mai vállalkozók már nemcsak presztízsnek tekintik az adományozást, hanem jó érzéssel tölti el őket, s így értéket teremtenek. Nagy Elek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a gyermekek számára nagyon fontos a biztonság és a továbbtanulás lehetősége, s bár nem a gyerekek kezdeményezik a háborút, mégis ők azok, akik elszenvedik a háború következményeit. Úgy folytatta, hogy nekünk, azoknak, akiknek erre lehetősége van, kötelességük segíteni.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Országszerte köd várható, északon helyenként jegesedésre kell számítani

Kutatók szerint egyetlen HPV-oltás elég lehet a méhnyakrák...

Apró falatkák, nagy veszélyek: mit tegyünk, ha az...

Több utastájékoztatási funkcióval indult el az új MÁVPlusz...

Európa legszebb ünnepi villamosa és még sok más...

A kecskefűz lett az év fája Magyarországon

Térségünkben az AI-használat aránya elmarad a globális átlagtól

Legyünk körültekintőek az adventi gyertya meggyújtásánál

Egy projekt, mely segít megoldani a víz és...

Új kislemezzel jelentkezett a Jóvilágvan – megérkezett a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma