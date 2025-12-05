Jónak lenni jó – fogjunk össze egy jó ügyért!

A Jónak lenni jó! fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat, s fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről Nagy Elek beszélt csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Jónak lenni jó! – amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja – fővédnöke a műsorban elmondta: ő maga is egy elszakított országrészben, Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s emiatt atrocitást átélni.

Ugyanakkor, ha a szülői háttér, az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert – tette hozzá. Mint elhangzott, az idei kampány a KEGYES (Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése) alapítvány támogatását tűzte ki célul. „Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyerekeknek egy olyan minimumlétet tudjunk biztosítani, ami a számukra egy meghatározó élmény lesz” – fogalmazott Nagy Elek.

Hozzátette, azért kell segíteni, hogy ezek a gyerekek megtapasztalják, érezzék, hogy egy egész nemzet áll mögöttük.

Elmondta azt is, hogy a mai vállalkozók már nemcsak presztízsnek tekintik az adományozást, hanem jó érzéssel tölti el őket, s így értéket teremtenek. Nagy Elek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a gyermekek számára nagyon fontos a biztonság és a továbbtanulás lehetősége, s bár nem a gyerekek kezdeményezik a háborút, mégis ők azok, akik elszenvedik a háború következményeit. Úgy folytatta, hogy nekünk, azoknak, akiknek erre lehetősége van, kötelességük segíteni.

MTVA/Felvidék.ma