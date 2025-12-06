Karácsonyi vásár a Mailáth Múzeum kertjében Királyhelmecen

Péntek délután ünnepi hangulatba öltözött Királyhelmec: a Mailáth Múzeum kertjében megnyílt az idei karácsonyi vásár. A program 15 órakor a TNM mesterkurzusának műveiből összeállított kiállítás megnyitójával indult, amely sok látogatót vonzott.

A hivatalos megnyitót 16 órakor tartották. Köszöntőt mondtak a város vezetői, Kassa megye alelnöke, valamint a Magyar Szövetség helyi és megyei képviselői. Ezt követően a Királyhelmeci Művészeti Alapiskola diákjai léptek fel színvonalas műsorral, amely meghitt ünnepi hangulatot teremtett.

A délután csúcspontja 17 órakor a magyarországi Hestia társulat tűztáncshow-ja volt, amely lenyűgözte a közönséget. Fél órával később, 17:30-tól a LARTISTIC társulat „Karácsonyi álom” című előadását tekinthették meg az érdeklődők.

A vásár alatt Pataky Károly polgármester, Kassa megye alelnöke személyesen kínálta a forralt bort. Az árusoknál kézműves termékek, ünnepi káposztaleves és a gyerekek nagy kedvence, az Oláf-figura várta a látogatókat.

A karácsonyi vásár bensőséges, közösségépítő alkalom lett, amely szépen indította az adventi időszakot a Mailáth Múzeum festői kertjében. A helyi lakosok mellett a Magyar Szövetség helyi és megyei képviselői is jelenlétükkel emelték az esemény fényét.

Felvidék.ma