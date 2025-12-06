Home Régió Karácsonyi vásár a Mailáth Múzeum kertjében Királyhelmecen
Régió

Karácsonyi vásár a Mailáth Múzeum kertjében Királyhelmecen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotók: Takács István/Felvidék.ma

Péntek délután ünnepi hangulatba öltözött Királyhelmec: a Mailáth Múzeum kertjében megnyílt az idei karácsonyi vásár. A program 15 órakor a TNM mesterkurzusának műveiből összeállított kiállítás megnyitójával indult, amely sok látogatót vonzott.

A hivatalos megnyitót 16 órakor tartották. Köszöntőt mondtak a város vezetői, Kassa megye alelnöke, valamint a Magyar Szövetség helyi és megyei képviselői. Ezt követően a Királyhelmeci Művészeti Alapiskola diákjai léptek fel színvonalas műsorral, amely meghitt ünnepi hangulatot teremtett.

A délután csúcspontja 17 órakor a magyarországi Hestia társulat tűztáncshow-ja volt, amely lenyűgözte a közönséget. Fél órával később, 17:30-tól a LARTISTIC társulat „Karácsonyi álom” című előadását tekinthették meg az érdeklődők.

A vásár alatt Pataky Károly polgármester, Kassa megye alelnöke személyesen kínálta a forralt bort. Az árusoknál kézműves termékek, ünnepi káposztaleves és a gyerekek nagy kedvence, az Oláf-figura várta a látogatókat.

A karácsonyi vásár bensőséges, közösségépítő alkalom lett, amely szépen indította az adventi időszakot a Mailáth Múzeum festői kertjében. A helyi lakosok mellett a Magyar Szövetség helyi és megyei képviselői is jelenlétükkel emelték az esemény fényét.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Konferenciával és szoboravatóval emlékeztek meg Duray Miklósról Nagykaposon

Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Besztercebányára

Közös Építésügyi Hivatal alakult a déli régió falvainak...

Ünnepi karácsonyi műsor a rozsnyói református iskola diákjainak...

Időközi választás lesz márciusban, néhány magyarok által lakott...

Közös erővel a biohulladék-gazdálkodásért

Nagyszombat megye motiválja a tanárokat a régióban maradás...

Modern és fenntartható megyét szeretne Nagyszombat

Emlékévet hirdetnek Ung-vidéken Géczi Lajos születésének 100. évfordulója...

Legyen miénk a karácsony!

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma