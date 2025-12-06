Kós Hubert győzött 100 méteres hátúszásban a US Openen

Kós Hubert nyerte a 100 méteres hátúszás pénteki döntőjét a texasi Austinban zajló US Openen.

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a 200 méter hát olimpiai és világbajnoka a fináléban 52.63 másodperces idővel csapott célba, nem sokkal maradt el országos csúcsától (52.20).

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – a 100 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, itt 51.72-vel az ötödik lett.

Kós csütörtökön 200 méter vegyesen győzött és 50 méter háton harmadikként zárt.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

MTI