Trencsén szimbolikusan átvette a 2026-os Európa Kulturális Fővárosa címet

Trencsén és a finn Oulu a múlt hétvégén hivatalosan átvette a 2026-os Európa Kulturális Fővárosa címet a 2025-ös cím birtokosaitól, a szlovén Nova Gorica és a német Chemnitz városoktól. Az ünnepélyes átadásra Nova Gorica városában került sor.

Nova Gorica és Chemnitz lezárták az Európa Kulturális Fővárosa programot, és átadták a stafétát utódjaiknak, a szlovák Trencsénnek és a finn Oulunak. Így 2026. január 1-jén mindkét város Európa Kulturális Fővárosa lesz. Trencsén nem hagyományos módon közelítette meg a projektet: a kultúra mint eszköz elképzelésének megtestesítésére építette, amely a polgárainak bevonásával képes a várost belülről, fokozatosan, tisztelettel, de bátorsággal is megváltoztatni.

Ébresztjük a kíváncsiságot – új történet a vár alatti városról

Trencsén, amely ikonikus váráról és gazdag történelméről ismert, a második szlovák város lesz, amely megkapja ezt a rangos címet. Az első 2013-ban Kassa volt. A Trencsén 2026 projekt, amelynek mottója „A kíváncsiság ébredése”, nemcsak ambiciózus kulturális programot jelent, hanem a város és a régió átalakulásának hosszú távra szóló vízióját is.

„Az Európa Kulturális Fővárosa cím változások katalizátora. Célunk, hogy ezt a lehetőséget kihasználva valódi átalakulást hozzunk létre a városban – javítsuk a közterületeket, támogassuk a közösségeket, mindenki számára elérhetővé tegyük a kultúrát, és olyan helyet teremtsünk, ahol az emberek szívesen találkoznak és élnek. Be akarjuk bizonyítani, hogy egy kisebb városnak is lehetnek merész kulturális ambíciói, amelyek túllépnek Szlovákia határain és 2026-on” – mondja Stanislav Krajči, a projekt ügyvezető igazgatója, hozzátéve: „Már most is együttműködünk művészekkel és partnerekkel egész Európából, bevonjuk a helyi lakosságot és erős közösségeket építünk, hogy sok tevékenység a projekt befejezése után is folytatódjon. Viziónk kulcsfontosságú eleme a közterületek demokratizálása is – a placemaking segítségével az utcákat és tereket a mindennapi élet helyszíneivé alakítjuk át”.

A kíváncsiság, mint a VÁLTOZÁS felé vezető híd

A Trencsén 2026 projekt koncepciója a hidak erőteljes metaforáján alapul – az emberek, a múlt és a jövő, a helyi és az európai, a képzelet és a valóság között. Ez az ötlet nemcsak a történetben, hanem konkrét beruházásokban is tükröződik – például a Vág folyón átívelő, használaton kívüli vasúti híd kulturális és társadalmi térré történő átalakításában.

Trencsén néhány kulturális központját is felújította – a korábbi funkcionalista Hviezda mozi kulturális és kreatív központtá alakult, a történelmi zsinagógát a zsidó vallási közösséggel együttműködve restaurálták, és új kiállítótereket készítenek elő. Felújítás alatt áll az ikonikus trencséni vár is, amely nemcsak a város, hanem az egész régió szimbóluma.

A Trencsén 2026 projekt túllép a város határain – célja az egész régió felélénkítése, a kulturális infrastruktúra megerősítése és új lehetőségek teremtése a lakosság és a tágabb környék látogatói számára.

A város és a régió átalakulása az emberektől, a helyektől és a kreativitástól függ

Trencsén kíváncsisága három fő átalakulási területre összpontosul:

Emberek és kapcsolatok

Erősítjük a bizalmat és a szolidaritást, és bevonjuk az embereket a közéletbe – az Institute for Participation (Részvételi Intézet) létrehozásától kezdve az Élő szomszédság program keretében a közösségek támogatásán át egészen a széles körű önkéntes hálózatig.

Helyek és közterek

Olyan helyeket hozunk létre, amelyek nemcsak ideiglenesek, hanem találkozási, pihenési és élménymegosztási helyként is szolgálnak – és kultúrát viszünk szokatlan terekbe, amelyek felkeltik az emberek kíváncsiságát és új nézőpontot nyújtanak nekik a városra.

Kreativitás és kultúra

Támogatjuk a helyi tehetségeket, összekapcsoljuk a kultúrát más életterületekkel, és teret adunk művészeti kísérleteknek – mint a Light Art Festival, amely fény és technológia segítségével kelti életre a közterületeket, vagy a Na počkanie – Megvárásra projekt, mely olyan helyekre viszi el a művészetet, ahol senki sem számítana rá – postahivatalokba, kórházakba, rendőrségekre és munkaügyi hivatalokba. „Szeretnénk megmutatni, hogy egy kisebb város is fontos európai párbeszédet folytathat arról, hogyan alakítja a kultúra a jövőt. A kíváncsiság segít nekünk új utakat felfedezni és összekapcsolni az embereket, helyeket és történeteket a régiók és generációk között” – mondja Mária Janušová, a Trencsén 2026 projekt programjának fő dramaturgja.

A placemaking mint a változás középpontja

A Trencsén 2026 projekt a placemaking elvén alapul – a közterületek átalakításán az emberek igényei szerint és az emberekért. Trencsén városával, a régióval és a régió egész területéről származó partnereinkkel együttműködve olyan helyeket hozunk létre, amelyek élettel teliek, biztonságosak és befogadóak.

A közösségek, a szakértők és a nyilvánosság aktívan részt vesznek ebben a folyamatban – a szomszédsági találkozóktól kezdve a közterületeken végzett kísérleti beavatkozásokig. Ez a város és jövőjének közös átértékeléséről szól – az utcáktól, amelyek találkozási helyekké válnak, egészen az új városi környezet kialakítására irányuló stratégiákig.

Trencsén és környéke – egy felfedezésre érdemes hely

Trencsén egy közepes méretű szlovák város, körülbelül 55 000 lakossal, amely az ország nyugati részén, a Cseh Köztársasággal határos területen található. Híres történelmi váráról, a 2. századból származó, a várat körülvevő sziklaszirtekbe vésett római feliratról, valamint gazdag kulturális és zenei örökségéről – az alternatív underground szcénától a kortárs művészetig.

A régió számos várával, fürdőjével és természeti szépségével Szlovákia egyik leglátogatottabb területe. A Trencsén 2026 projekt összeköti a gazdag történelmet a mai kihívásokkal, és a kultúrán keresztül megnyitja a fenntarthatóság, az egyenlőség és az együttműködés kérdéseiről szóló vitát az egész régióban.

Az Európa Kulturális Fővárosa cím nemcsak presztízst hoz Trencsénnek, hanem egy egyedülálló lehetőséget is: újra felfedezheti önmagát, és megmutathatja Európának, milyen lehet egy város, amely nem fél kíváncsi lenni.

A Trencsén 2026 projektet Trencsén városa, a megyei önkormányzat és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatja. A projekt partnere az Európai Unió.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma