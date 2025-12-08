Mikulás itt, Mikulás ott

Az elmúlt hétvégén Mikulások özönlötték el falvak és városok utcáit, tereit, sőt templomait. Béke, öröm, úgy tűnt, szeretet is, amely egy-egy kis csomagban ott volt a legapróbb gyerkőcöknél is.

A Párkányi Városi Művelődési Központ szervezésében a sétálóutca szabadtéri színpadán fogadták a Mikulást – tudtam meg Horváth Ágnes igazgatótól.

A várakozó gyereksereget és felnőtteket Szabó Jenő polgármester köszöntötte, majd megjelent a legnagyobb városi cég, a Smurfit Kappa Mikulása, aki részben az üzem ajándékait (vagy 400 darab csokimikulást) hozott magával, de a csomagba belekerültek a művelődési központ édességcsomagjai is.

A Mikulásnak segédkezett a főszervező Horváth Ágnes, s általa megszólaltak a bátor kicsik és nagyok. Bemutatkoztak, énekeltek, verset mondtak a gyerekek, s mintegy kétszáz csomag talált gazdára.

Szlovákul, magyarul szólt a Mikulás a gyerekekhez, de 80%-ban magyarul köszönték, köszöntötték az örömtől kipirult arcú gyerekek a Mikulást. A több mint kétórás program adventi gyertyagyújtással folytatódott, ahol ezen a vasárnapon a Stilla Pectus kórus éneke hangzott fel a református és katolikus egyházfők közreműködése mellett.

A város melletti Nánán a római katolikus Szent Vendel-templomba hívták a gyermekeket előbb szentmisére, majd a Pál Erik diakónusjelölt által szervezett Mikulás-várásra. Ezt a szokást ő újította fel (régebben a Csemadok szervezésében járta Mikulás a falut). Két- három éve a községet körüljárva hol kisvonattal, hol gyalog hordta a csomagokat. Az idei templomi eseményen mintegy hetven kicsi és nagyobb gyerek kapott ajándékcsomagot a Mikulástól.

Ugyanez ez a Mikulás ellátogatott a nánai Nefelejcs Bölcsődébe is, ahol már nagyon várták.

DE/Felvidék.ma