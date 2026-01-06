Oulu és Trencsén viseli az Európa kulturális fővárosa címet 2026-ban

2026-ban a finnországi Oulu és a szlovákiai Trencsén tölti be az Európa kulturális fővárosa szerepét. A két város az Európai Bizottság támogatásával egész éven át kulturális eseményekkel, kiállításokkal és előadásokkal várja a közönséget, bemutatva az európai kultúra sokszínűségét és közös értékeit – közölte kedden az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete az MTI-vel.

Oulut 2026. január 16–18. között avatják hivatalosan kulturális fővárossá. A város „Kulturális éghajlatváltozás” mottóval készülő programsorozata a globális kihívásokra összpontosít, különös tekintettel az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre, valamint arra, miként járulhat hozzá a kulturális tudatosság a fenntarthatóbb jövőhöz. A kezdeményezés célja az is, hogy párbeszédet indítson arról, miként születik, terjed és válik közösségi élménnyé a kultúra egy adott régióban.

Trencsénben 2026. február 13. és 15. között rendezik meg a nyitóeseményeket. A „A kíváncsiság felébresztése” tematikára épülő programok arra törekednek, hogy hidakat teremtsenek az emberek között, összekapcsolják a múltat és a jövőt, valamint közelebb hozzák egymáshoz a képzeletet és a valóságot.

Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés immár négy évtizede kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy a kulturális sokszínűséget ünnepeljék, a helyi közösségeket bevonják a programokba, és ösztönözzék a helyi és regionális fejlődést. A 2026-os cím viselőiként Oulu és Trencsén egyaránt elnyerte a Kreatív Európa programból finanszírozott, 1,5 millió eurós Melina Mercouri-díjat, elismerve a felkészülésük magas színvonalát.

MTI/Felvidék.ma