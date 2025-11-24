Trencsén készül a jövő év legnagyobb eseményére – a város központja nyitott színpaddá alakul át

A régóta várt Trencsén 2026 projekt megnyitójának dátuma már ismert: 2026. február 13–15. A szervezők azt tervezik, hogy a várost zenével, művészettel és társasági élettel teli kulturális színterévé alakítják. A projektcsapat bemutatta az év főbb dramaturgiai pontjait is.

A Trencsén 2026 projekt ünnepélyes megnyitója, amelynek keretében a város Európa Kulturális Fővárosa lesz, a felújított történelmi városközpontot nyitott kulturális színpaddá alakítja. A rendezvényen iskolások, kulturális intézmények, művészek, a város lakói, meghívott vendégek és alkotók vesznek részt Szlovákiából és külföldről egyaránt. Richard Rybníček polgármester szerint az Európa Kulturális Fővárosa cím, amelyet Szlovákia már másodszor nyert el, kivételes alkalom arra, hogy megmutassa a világnak, mire képes Trencsén.

„Trencsén egy kivételes, dinamikus és inspiráló város. Ezzel a címmel megmutatjuk Európának, hogy tudunk kultúrát teremteni az emberekkel, az emberekért és az emberek között.”

A 2026-os Európa Kulturális Fővárosa címre nemcsak a város lakói, hanem az egész régió büszke lehet. A művészetekkel és a kultúrával a környező városok és falvak lakói is megismerkedhetnek.

„Trencsén az egész Trencsén régió természetes központja, de a projektbe több tucat, a régió területén található város és község is bekapcsolódott, amelyek a kezdetektől fogva támogatják azt. Örülök, hogy megmutathatjuk, hogy a kultúra lehet a együttműködés és a regionális fejlődés hajtóereje”

– mondta Jaroslav Baška, a Trencséni Kerületi Önkormányzat elnöke.

Három nap mindenkinek

A megnyitó ünnepség programja úgy lett megtervezve, hogy minden helybeli és látogató szemének és lelkének örömére szolgáljon.

„Három napra osztottuk fel, amelyek mindegyike sajátos jellegű. Együttesen újfajta élményt nyújtanak a város felfedezésében, annak váratlan változásaiban és formáiban. Ugyanakkor teret adnak a tehetséges művészek és Trencsén lakói kreativitása teljes kibontakozásának. Ez egy ízelítő lesz az egész éves programból, amely több tucat projektet kínál az embereknek a művészeti műfajok széles skáláján”

– árulta el Lumír Mati, a megnyitó fő dramaturgja.

Péntek szimbolikus kíváncsiságébresztéssel kezdődik. A program elsősorban diákoknak szól, és nemcsak iskolákban, hanem kulturális intézményekben és nyilvános helyeken is zajlik majd. Délután a helyi közösségek saját rendezvényekkel folytatják a programot. Több száz önkéntessel együtt ők alkotják a Trencsén 2026 projekt magvát.

Szombaton az utcák és terek megtelnek élettel, egész napos program várja a látogatókat – a városban való reggelitől kezdve az ünnepi felvonuláson át az esti gálaműsorig. A vasárnapi program 10 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik. A vasárnapi program elsősorban családoknak, gyermekeknek és időseknek szól. A programban színházi előadások, zenei és irodalmi rendezvények, beszélgetések és zenére írt versek szerepelnek.

A legjobb Trencsénből 2026

„2026-ban több száz rendezvényre kerül sor, a nagyközönségnek szóló nagyszabású programoktól kezdve a kis létszámú, csak néhány család, szomszéd vagy egy utca közössége számára szervezett rendezvényekig”

– mondja Stanislav Krajči, a Trencsén 2026 projekt igazgatója.

„Szeretnénk megszólítani a hazai és külföldi látogatókat, és minden generációt elérni. A program új nézőpontokat kínál a művészetre, a kultúrára, a közterületekre és a világra, amelyben élünk. Hiszünk abban, hogy éppen a sokszínű élmények hoznak igazán közelebb egymáshoz az embereket.”

A Na počkanie projekt (Megvárásra) olyan helyekre viszi el a művészetet, ahol senki sem számítana rá – postahivatalokba, kórházakba, rendőrségekre és munkaügyi hivatalokba. A hétköznapi intézmények galériákká és szokatlan helyszínekké válnak, ahol helyspecifikus művészeti installációk láthatók. Ezzel felélénkítik ezeknek az épületeknek a terét, és közelebb hozzák a művészetet a nagyközönséghez. A LAF – Light Art Festival ismét erőteljes vizuális élményt nyújt, és Trencsén városát éjszakai szabadtéri galériává varázsolja. A fesztivál a múltban nagyon jó visszhangot kapott, ezért még nagyobb léptékben tér vissza a városba.

A Korzo projekt egy másik példa a közterületek sikeres átalakítására. A város lakói örömmel fogadták, mert egy napra lezárták a forgalmas utcát az autók elől, és megnyitották az emberek előtt. Így egyedülálló teret hoztak létre a szomszédok találkozásaihoz, közösségi tevékenységekhez. Ez élő bizonyíték arra, hogy a várost olyan hellyé lehet alakítani, ahol az emberek jól érzik magukat. A Vág folyó ismét fontos szerepet fog játszani a programban, mint a város szimbóluma. A nyár a népszerű Splanekor közösségi rendezvénnyel indul, amelynek során a résztvevők kézzel készített csónakokon eveznek a folyó egy szakaszán. A hagyomány, a kreativitás és a természetben való mozgás öröme így egyesül, és felejthetetlen élményt teremt.

„Az aktuális társadalmi témákra új nézőpontokat kínáló kiállítások szintén fontos részét képezik a Trencsén 2026 programjának”

– mondja Mária Janušová, a program dramaturgja. A legnagyobb közülük a Globális egyenlőség és vendégszeretet című nemzetközi kiállítás lesz. A rendezvény helyszíne a felújított County House épület lesz. Németh Ilona és András Edit kurátorok a szolidaritás, a migráció és az egyenlőség témáit mutatják be. A hagyományos formátumok, mint a Nový cirkus (Új cirkusz) és az Altofest új formában mutatkoznak be. Míg az előbbi a kortárs cirkuszszcénát mutatja be, az utóbbi közvetlenül a háztartásokban és nem hagyományos helyszíneken zajlik, intim és váratlan élményeket kínálva.

A Trencsén 2026 projekt a város divat- és ruházati történelmét is kiemeli. Ez az örökség a Fenntartható Divatlaboratóriumban folytatódik, amely ötvözi a kreativitást, a dizájnt és az ökológiai megközelítéseket. A program részeként divatbemutatók, inspiráló workshopok és előadások is lesznek. A nyár vége a Fiesta most (Fiesta híd) fesztiválé lesz. Ez a fesztivál ünnepli a Vág folyón átívelő egykori vasúti híd kulturális és társadalmi térré történő átalakításának befejezését, amely szimbolikusan összeköti a múltat a jövővel.

Az év végén megvalósul a Zvuky demokracie (A demokrácia hangjai) projekt, amelyet a Pohoda fesztivállal együttműködésben szerveznek. A projekt egy sor multidiszciplináris rendezvényre összpontosít, amelyek a szlovák és európai demokrácia kulcsfontosságú napjait idézik fel, és egyben inspirációt nyújtanak a jövőre nézve.

A Trencsén 2026 projektet anyagilag Trencsén városa, a Trencséni Kerületi Önkormányzat és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatja. A projekt partnere az Európai Unió. A projekt védnöke Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság elnöke.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma