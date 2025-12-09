Home Művelő Kiosztották a 2025-ös Dankó Zenei Díjakat
Kiosztották a 2025-ös Dankó Zenei Díjakat

A Dankó Rádió saját alapítású zenei díjait december 8-án adták át a 3. Dankó Gálán a Magyar Zene Házában, ahol a magyar zeneművészet kiemelkedő alkotóit és előadóit ismerték el.

A gálaműsor december 31-én szilveszter este lesz látható a Duna csatorna ünnepi műsorfolyamában – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-t hétfőn.

A Dankó Zenei Díjat 2023-ban hagyományteremtő céllal alapította a Dankó Rádió a magyar zene népszerűsítése és a kimagasló művészek méltó elismerése céljából. A díjátadónak ismét a Magyar Zene Háza adott otthont, ahol ezúttal is telt ház várta a fellépőket és a díjazottakat.

Az idei évben életműdíjjal ismerték el Sebestyén Mártát, akinek több évtizedes munkássága a magyar népzene és a nemzetközi világzenei színtér megkerülhetetlen része.

Dankó Gála 2025 - Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat

Budapest, 2025. december 8. A magyarnóta-díjjal kitüntetett Farkas Rozália nótaénekes a Dankó Gálán, a Dankó Rádió díjátadóján a Magyar Zene Házában 2025. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

A magyarnóta-díjat a műfajt képviselő Farkas Rozália kapta, míg a cigányzenei díjat Szalai Antal hegedűművésznek, prímásnak ítélték oda, aki generációk óta meghatározó alakja a magyar cigányzene megújításának és továbbörökítésének.

 

 

Dankó Gála 2025 - Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat

Budapest, 2025. december 8. Az operett-előadói díjjal kitüntetett Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, musicalénekes a Dankó Gálán, a Dankó Rádió díjátadóján a Magyar Zene Házában 2025. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

Az operett-előadói díjat Dolhai Attila vehette át. A népzenei díjat idén a világszerte ismert és elismert Muzsikás együttes érdemelte ki, az előadói díjat Janza Kata kapta, aki több évtizede a hazai zenés színházi élet ikonikus szereplője.

Dankó Gála 2025 - Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat

Budapest, 2025. december 8. Az előadói díjjal kitüntetett Janza Kata Jászai Mari-díjas színművész, musicalénekes a Dankó Gálán, a Dankó Rádió díjátadóján a Magyar Zene Házában 2025. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

A hétfői nagyszabású gálaműsorban a díjazottak produkciói mellett több zenei műfaj kiemelkedő előadói is színpadra léptek. A műsor házigazdái a Dankó Rádió két népszerű műsorvezetője, Budai Beatrix és Gaál Zoltán voltak.

Dankó Gála 2025 - Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat

Budapest, 2025. december 8. Budai Beatrix és Gaál Zoltán, a Dankó Rádió műsorvezetői, az est házigazdái a Dankó Gálán, a rádió díjátadóján a Magyar Zene Házában 2025. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

„A Dankó Gála számunkra nemcsak ünnep, hanem megerősítés, hogy a magyar zene értékei időtállók, és minden nemzedékben újra megszületnek a mesterek, akik tovább öregbítik kulturális kincseinket”

– idézi a tájékoztató Eredics Gábort, a Dankó Rádió csatornaigazgatóját.

Dankó Gála 2025 - Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat

Budapest, 2025. december 8. Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója a Dankó Gálán, a Dankó Rádió díjátadóján a Magyar Zene Házában 2025. december 8-án. MTI/Máthé Zoltán

„A díjazott művészek abszolút rászolgáltak az elismerésre, hiszen egész életükben a magyar zenei kincsek ápolásában vállaltak kiemelkedő szerepet, mi pedig nem lehetünk ezért elég hálásak nekik. A korábbi évek díjazottjait figyelembe véve, egy olyan illusztris társaságba kerültek az idei díjasaink, melyre méltán büszkék lehetnek, és bízunk benne, hogy jövőre hozzájuk hasonló művészeknek adhatjuk át ismét ezeket az elismeréseket” – fogalmazott a csatornaigazgató.

A friss Dankó-díjas művészekkel a közmédia műsoraiban is találkozhatnak a nézők és hallgatók, a Dankó Rádió december 27-én és 28-án tematikus hétvégével készül a Dankó Gálák emlékezetes pillanataiból – áll a közleményben.

mti/Felvidék.ma

