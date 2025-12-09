Hat magyar alkotás látható a vatikáni betlehemkiállításon

A „100 betlehem a Vatikánban” kiállítás a Jubileum alkalmából visszatért. December 8-ától, hétfőtől Bernini oszlopcsarnokánál 23 ország 132 alkotása látható. Hat magyar kézműves alkotás is megtekinthető a nemzetközi betlehemkiállításon, amely a Szent Péter tér oszlopcsarnokában nyílt meg, és január 8-ig látogatható.

Öt betlehem a Magyar Kézművességért Alapítvány alkotóinak munkája.

Daru Péterné tojásfestő, népi iparművész pulykatojásokból készült alkotása festett-maratott technikával készült, és keretes fonott kosárban látható. Az alkotás a „Jézus születésének története” címet viseli.

Dávid Ilona nyugdíjas gépészmérnök, amatőr alkotó „Felragyogott a betlehemi csillag” című műve vörösréz lemezen tűzzománc technikával készült.

Gergely Andrea 25 centiméter magas kerámia Madonnája a kisded Jézust tartja kezében. Szűz Mária ruháját életfa díszíti.

Kiss István fafaragó, népi iparművész, Király Zsiga-díjas, Gránátalma-díjas, Magyar Kézműves Remek-díjas, Martin György-díjas alkotó betlehemi jelenete hárs és éger fából készült, és egy hegedűbe lett beépítve. Középen egy szalmakévén ül Szűz Mária, karjában a kis Jézussal. Felette a hegedűn térdelő angyal tartja a Glória feliratú szalagot. Jobboldalon a háromkirályok helyezkednek el, kezükben ajándékokkal. Felettük a betlehemi csillag mutatja az utat. A hegedű fogólapján egy angyal térdel, a pásztoroknak hozza a jó hírt az üdvözítő születéséről.

Molnárné Sánta Margit csuhé és sásból készült betleheme „Az angyal és a szent család” címet viseli.

A hatodik magyar betlehemet, Lócziné Gödény Judit mézes-bábos népi iparművész mézeskalács alkotását Debrecen városa adományozta a nemzetközi kiállításnak.

A szentévi betlehem-kiállításon a magyar alkotások részvétele a szentszéki magyar nagykövetség közreműködésével valósult meg.

A hagyományos karácsonyi kiállításra az idén 23 országból több mint 130 alkotás érkezett.

Szlovák betlehemes alkotások

A kiállításon öt szlovákiai betlehem is helyet kapott. A gyűjtemény része a „Szent Család” betlehem, amelyet a zsolnai Jozef Šíma készített. Ez hársfából kézzel faragott szoborcsoport. Peter Zoričák, Kremnicéről, festett fa betlehemet alkotott, amely szintén hársfából készült és színezéssel lett díszítve. Szlovákiából érkezett továbbá Michal Škrovina pozsonyi művész üvegre festett betleheme is. Lágy színei a karácsony hangulatát idézik. A nyitogatható, fából készült betlehemet Jana Majerská, Újbánya alkotója készítette fametszéssel, majd színezéssel és díszítéssel. Dekorációját a kyjaticei díszítőmotívumok ihlették. Az utolsó szlovák betlehem természetes hatású, mivel szalmából készült. Alkotója Sárka Rácová Uhrovecből.

Ingyenes belépés a teljes időtartam alatt

A kiállítás 2025. december 8-án, hétfőn 16:00-tól 2026. január 8-án, csütörtökön 19:00-ig látogatható. A belépés ingyenes, és nincs szükség előzetes foglalásra. Minden nap 10:00 és 19:00 között tart nyitva, kivéve december 24-ét és 31-ét, amikor 17:00 órakor zár.

Az ünnepi tárlatot, amelyet nyolcadik alkalommal rendeznek a Szent Péter téri kolonnádban, Rino Fisichella érsek, a jubileumi szentév vatikáni szervezőbizottsága vezetője nyitotta meg.

Az európai országok között szerepel Franciaország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Horvátország, Svájc, de betlehem érkezett a többi között az Egyesült Államokból, Peruból, Venezuelából, Brazíliából, Dél-Koreából, Eritreából, Japánból, Indonéziából, Indiából.

Az alkotók a legkülönbözőbb agyagokat használták fel: selymet, gyantát, polisztirolt, banánrostot, üveget. Van teniszütőkből készült születésjelenet, az Atac római közlekedési vállalat pedig egy régi autóbusz darabjából készített betlehemet.

A kiállítás tehát január 8-ig látogatható ingyenesen, foglalás nélkül.

mti/https://www.vaticannews.va/sk/Felvidék.ma