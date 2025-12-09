Perbetei tanulók Erdélyben

Az ERASMUS+ program egy projekt, amelynek célja, hogy a résztvevő pedagógusok tapasztalatot szerezzenek a természettudományos és nyelvi tantárgyak oktatásának új módszereiről. A program keretében a tanárok nemzetközi partneriskolák óráin vehetnek részt, betekintést nyerhetnek a helyi kultúrába és módszertani tapasztalatokat cserélhetnek.

A perbetei tanulók az ERASMUS+ Innovatív módszerek a tudományok és nyelvek oktatásában program keretében, 13 óra utazás után szerencsésen megérkeztek Sepsiszentgyörgyre, ahol tanárokból álló fogadóbizottság várta őket. Üdvözlésként a csodaszarvas legendájával megrajzolt kenyeret kaptak. A tanulói mobilitásban 8 tanuló és 2 kísérő pedagógus vett részt. Hétfőn megkezdődött a programjuk.

Első nap: Ismerkedés a gidófalvi iskolával

Reggel a Gidófalvi Czetz János Általános Iskolába látogattak. A tanulók és pedagógusok a tornateremben fogadták őket. Zsigmond Réka igazgatónő köszöntője után a 7. és 8. osztályos tanulók, majd az alsó tagozatosok énekkel üdvözölték a vendégeket.

Ezt követően méhészeti előadáson vettek részt, ahol Zümmögő kismesterek címet szereztek. A méhész szemléltető eszközökkel és kisfilmekkel tette élményszerűvé a foglalkozást.

A rendhagyó kémiaórán a vizes oldatok kémhatását kísérlettel szemléltették számukra, majd megismerkedtek Kovászna megye borvizeivel.

Pedagógusmobilitás: kreatív és interaktív tanórák

A pedagógusok az előkészítő csoportban játékos, kreatív nyelvtanítási módszereket figyelhettek meg. A negyedik osztályban a tudományok témakörében interaktív tananyaggal, kvízzel és játékos feladatokkal tartottak bemutatóórát.

Délután városnézés következett: Sepsiszentgyörgy nevezetességeit fedezték fel.

Második nap: padlókép, történelem és kultúra

A vallásórán a Kett-pedagógia módszerével csodálatos padlóképet alkottak a helyi tanulókkal együtt – igazi lélekemelő foglalkozás volt, ahol „megszólaltak” a színek, hangok, illatok és gyógynövények.

A további program során:

történelemórán megismerték Czetz János tábornok életét,

megtekintették a szomszédos falu tájházát,

ellátogattak a felújított Székely Nemzeti Múzeumba,

este pedig a sepsiszentgyörgyi református vártemplom kántora fogadta őket, megszólaltatva az 550 sípos orgonát és megmutatva a templom tornyát.

Harmadik nap: zenés foglalkozás és tudományos élmények

A tornatermi, zenés-énekes interaktív foglalkozáson az ausztrál Superar-módszer oktatói játékosan és rendkívül eredményesen vonták be az egész iskolát a közös munkába.

A folytatásban:

rendhagyó kémiaóra keretében ellátogattak a gidófalvi Madárlátta pékségbe, ahol végigkövették a kenyér útját a dagasztástól a csomagolásig,

humoros biológiaórán a kapcsolatteremtő életműködésekről és a kromoszóma-eltérésekről tanultak,

iskolapszichológiai foglalkozáson vettek részt, amely együttműködésre és érzelmi oldódásra épült,

a pedagógusok egy papagájos kooperatív tanórát és tanulási nehézségeket segítő nyelvfejlesztést láthattak.

Délután a Székelyföldi Vadászati Múzeumban jártak, ahol életnagyságú diorámák, hanginstallációk, kisfilmek és gazdag gyűjtemény mutatta be a Kárpát-kanyar és Afrika élővilágát.

Negyedik nap: tanórák, templomok és vulkántúra

A gyerekek kooperatív problémamegoldó feladatok során matematikai tudásukat és rátermettségüket is megmutatták.

Angolórán a látványos Kahoot! platform segítségével tanultak.

A pedagógusok:

Angyalos összevont osztályában a gopo-módszerrel tartott idegennyelvi órán vettek részt,

Fotos óvodáját is megtekintették.

A nap további részében:

Étfalván a lelkipásztor méhészetét és az 1848/49-es szabadságharc eredeti zászlaját láthatták,

Gidófalva erődtemplomának freskóiban gyönyörködhettek,

Kisvonattal Sugásfürdőre utaztak, ahol interaktív természetismereti kiállítás várta őket,

megkóstolták a helyi borvizet is.

Ezután a Csomád-hegységben terepgyakorlat következett, mely vulkáni jelenségeket, tőzeglápokat, gázfeltöréseket, medvenyomokat és kémiai kísérleteket is tartalmazott. A túra 200 méteres szintkülönbséggel, 6 órán át tartott, végül az Apor-lányok Feredőjénél zárult.

Élményekkel teli tanulmányút

A program izgalmas, élménydús és tanulságos volt. A tanulók és pedagógusok betekintést nyerhettek az erdélyi emberek életmódjába és kultúrájába, miközben vendéglátóik kivételes szeretetét is megtapasztalták.

Az ERASMUS+ valódi lehetőség: tudásgyarapításra, ismeretségek kötésére, más népek és országok kulturális értékeinek felfedezésére.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma