Home Régió Az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán
Régió

Az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán

Chovan Lilla
Chovan Lilla
Lőnek a versenyzők (Fotó: Bogár Péter)

A marcelházi focipályán a 2025-s dél-koreai Hagyományos Íjász Világkupa céljaival ismerkedtek a tradicionális íjászok. A Tradicionális Íjász Szövetség (TÍSZ) Bogár Péter és Bogár Valéria vezetésével először rendezte meg ezt a típusú versenyt, melynek célja az volt, hogy bemutassák, milyen volt a novemberi világkupa Ulszan városában.

Dél-Koreában 4 versenyszámban lehetett indulni, melyek az egyes nemzetek saját nemzeti céljait jelképezték: a Kazak Zhamby 30 m, a Török Puta 70 m, a Magyar Pajzs 90 m, és az eredeti Koreai Gundo cél, amely 145 m távolságra van.

Marcelházán ezeknek a pontos másai és távolságai jelentek meg, továbbá a szervezők lehetőséget biztosítottak a török Hódítók kupájának aktuális „Qalkan” nevű céljának a kipróbálására is.

A marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, a Nagyfödémesi Íjászklub, az egyházkarcsai Karchai Íjászok, a farnadi PHontos Íjász Egyesület, a zselízi Toportyán Íjászcsapat és a Lukostrelecký klub JANIČIARI tagjai voltak a résztvevők.

A férfi kategória dobogósai (Fotó: Bogár Péter)

Ez a fajta megmérettetés sokak számára ismeretlen volt, azonban mindenki örült az újdonságnak. Barátságos, jó hangulatban lőttek a versenyzők.

A marcelházi Hagyományos Íjász Kupa eredményei:

Férfiak kategória:
Fábián Ferenc (Fekete Sólyom) 1. helyezés
Lelkes László (Nagyfödémesi Íjászok) 2. helyezés
Tiszuczky István (Nagyfödémesi Íjászok) 3. helyezés

A női kategória dobogósai (Fotó: Bogár Péter)

Női kategória:
Bogár Valéria (Fekete Sólyom) 1. helyezés
Gyurkovics Anikó (Karchai Íjászok) 2. helyezés
Takács Mónika (Karchai Íjászok) 3. helyezés

A többszörös íjász világbajnok és íjkészítő Bogár házaspár elhivatottan dolgozik azon, hogy minél több hagyományos, történelmi íjászattal foglalkozó íjász megismerje a külföldi versenyeket. Azt szeretnék, hogy minél nagyobb számban tudjanak majd részt venni és természetesen eredményesen szerepelni ezeken az eseményeken.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

24 órás szablyavívó verseny volt Gömörpéterfalán

Farnadon ünnepi hangulatban nyitotta meg kapuit a karácsonyi...

„A jövő valóban épül, és ma tették le...

Mikulás itt, Mikulás ott

Gyertyafény, dallamok, mosolyok – meghitt adventi hétvége Köbölkúton

Mikulások futották be Királyhelmecet – öröm, sport és...

A Mikulás a füleki gyerekekhez is ellátogatott

Karácsonyi adománygyűjtés Nagyszombat megyében: segítség és remény a...

Családi adventi nap Tornagörgőn – közösségben készülve az...

Második adventi gyertyagyújtás a füleki gimnázium előtt

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma