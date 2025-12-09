Az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán

A marcelházi focipályán a 2025-s dél-koreai Hagyományos Íjász Világkupa céljaival ismerkedtek a tradicionális íjászok. A Tradicionális Íjász Szövetség (TÍSZ) Bogár Péter és Bogár Valéria vezetésével először rendezte meg ezt a típusú versenyt, melynek célja az volt, hogy bemutassák, milyen volt a novemberi világkupa Ulszan városában.

Dél-Koreában 4 versenyszámban lehetett indulni, melyek az egyes nemzetek saját nemzeti céljait jelképezték: a Kazak Zhamby 30 m, a Török Puta 70 m, a Magyar Pajzs 90 m, és az eredeti Koreai Gundo cél, amely 145 m távolságra van.

Marcelházán ezeknek a pontos másai és távolságai jelentek meg, továbbá a szervezők lehetőséget biztosítottak a török Hódítók kupájának aktuális „Qalkan” nevű céljának a kipróbálására is.

A marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub, a Nagyfödémesi Íjászklub, az egyházkarcsai Karchai Íjászok, a farnadi PHontos Íjász Egyesület, a zselízi Toportyán Íjászcsapat és a Lukostrelecký klub JANIČIARI tagjai voltak a résztvevők.

Ez a fajta megmérettetés sokak számára ismeretlen volt, azonban mindenki örült az újdonságnak. Barátságos, jó hangulatban lőttek a versenyzők.

A marcelházi Hagyományos Íjász Kupa eredményei:

Férfiak kategória:

Fábián Ferenc (Fekete Sólyom) 1. helyezés

Lelkes László (Nagyfödémesi Íjászok) 2. helyezés

Tiszuczky István (Nagyfödémesi Íjászok) 3. helyezés

Női kategória:

Bogár Valéria (Fekete Sólyom) 1. helyezés

Gyurkovics Anikó (Karchai Íjászok) 2. helyezés

Takács Mónika (Karchai Íjászok) 3. helyezés

A többszörös íjász világbajnok és íjkészítő Bogár házaspár elhivatottan dolgozik azon, hogy minél több hagyományos, történelmi íjászattal foglalkozó íjász megismerje a külföldi versenyeket. Azt szeretnék, hogy minél nagyobb számban tudjanak majd részt venni és természetesen eredményesen szerepelni ezeken az eseményeken.

Chovan Lilla/Felvidék.ma